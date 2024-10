Donald Trump révèle que Tim Cook l’a appelé quand Apple a reçu une grosse amende de l’UE

Tim Cook n’est peut-être pas un Républicain au moment de voter, mais cela ne l’a pas empêché de créer des liens avec Donald Trump pendant qu’il était à la Maison-Blanche et même après son mandat. Selon une récente déclaration de Donald Trump, quand Apple a été condamné à une amende 17 milliards d’euros par l’Union européenne, Cook a appelé Donald Trump pour avoir des conseils et se plaindre !

Tim Cook a gardé contact avec Donald Trump

Dans une récente interview sur le podcast PBD de Patrick Bet-David, diffusé sur YouTube, Donald Trump a révélé qu’il avait eu un échange téléphonique avec Tim Cook concernant les récentes sanctions financières infligées à Apple par l’Union européenne. Selon Trump, cet appel a porté principalement sur la lourde amende de 13 milliards d’euros que l’UE a imposée à Apple pour des impôts non payés en Irlande. Pour rappel, Apple avait été exonéré d’impôts par l’Irlande pendant plusieurs années, chose qui n’aurait pas dû être le cas.



Bien que Donald Trump et Tim Cook (ou Tim Apple, le surnom donné par Trump) ne soient pas des amis proches, l’ancien président a précisé que les deux hommes entretiennent toujours une relation professionnelle respectueuse, se consultant régulièrement sur des questions d’affaires. Trump a montré une certaine fierté à l’idée que Tim Cook, l’un des dirigeants d’entreprises les plus influents du monde, sollicite ses conseils face à des situations complexes, telles que les sanctions européennes.

Lors de leur discussion, Tim Cook aurait exprimé son mécontentement à l’égard de l’amende infligée par l’UE, il aurait même été jusqu’à accuser l’Union européenne de se servir de ces sanctions pour financer ses propres activités, une critique que le PDG n’avait jamais formulée publiquement jusqu’à aujourd’hui. Il semblerait que Cook ait vu dans ces sanctions répétées une forme de ciblage des grandes entreprises américaines ayant une certaines trésorerie. Tout le monde connaît le « trésor de guerre » que possède Apple.

Donald Trump a promis que l’Union européenne cessera les amendes répétitives s’il est réélu

Trump a rassuré Cook en lui affirmant que s’il était réélu président le 5 novembre prochain, il interviendrait systématiquement pour empêcher l’UE d’imposer des sanctions financières de plusieurs milliards de dollars. Pour l’ancien président, ces amendes qui visent fréquemment des géants de la tech comme Apple sont une source de préoccupation. Donald Trump estime que le président des États-Unis se doit protéger les entreprises américaines face à ce type de sanctions.



Le fait que Trump évoque publiquement cet échange est également un moyen pour lui de démontrer l’influence qu’il continue d’exercer dans les cercles de pouvoir économiques, une influence que n’a pas forcément Kamala Harris.



(À 46 minutes de la vidéo ci-dessous)