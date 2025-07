La Big Tech et Trump s’allient pour créer un écosystème de santé numérique

L’administration Trump et plus de soixante entreprises technologiques viennent de trouver un accord majeur pour construire un écosystème de santé numérique national. Ce partenariat inédit réunit des acteurs comme Google, Apple, Amazon, OpenAI et de grands hôpitaux afin de moderniser l’accès aux données médicales et de mettre les patients au centre du système.

Un accord historique

L’administration Trump vient de conclure un accord historique avec plus de soixante entreprises technologiques et établissements de santé pour lancer la création d’un écosystème de santé numérique national. Parmi les participants figurent Apple, Google, Amazon, OpenAI, Anthropic, ainsi que des hôpitaux de premier plan comme la Cleveland Clinic. Cette annonce a été faite ce 30 juillet 2025 lors de l’événement « Make Health Tech Great Again » organisé à la Maison Blanche.

Cet accord vise à bâtir une plateforme commune où les données de santé pourront circuler de façon fluide et sécurisée entre les patients, les médecins et les systèmes hospitaliers. L’objectif principal est de rendre les patients propriétaires de leurs informations médicales, de faciliter le partage en temps réel et de mettre fin à la dépendance aux formulaires papier et au fax encore utilisés dans de nombreux établissements.

Un projet commun inédit

Ce partenariat représente une collaboration sans précédent entre le gouvernement fédéral et les géants de la tech. Les entreprises impliquées ont accepté de travailler sur des standards communs d’interopérabilité pour que les applications de santé, les dossiers médicaux électroniques et les services de télémédecine puissent communiquer entre eux.

Le futur écosystème proposera également une bibliothèque d’applications validées pour aider les patients à gérer des pathologies chroniques comme le diabète, suivre leur poids ou même dialoguer avec une intelligence artificielle pour obtenir des conseils médicaux préliminaires et planifier des rendez-vous.

Calendrier et déploiement

Le programme est volontaire, et la première phase devrait être testée dès le début de l’année 2026 dans plusieurs réseaux de soins affiliés à Medicare et Medicaid. Les acteurs impliqués se sont engagés à respecter un cadre strict défini par les Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS), qui garantira la cohérence et la sécurité des échanges de données.

Des bénéfices… et des inquiétudes

En mettant toutes ces données à portée des patients, le projet ambitionne de réduire la paperasserie, d’améliorer le suivi des maladies chroniques et de rendre le système de santé américain plus efficace et plus centré sur l’individu.

Cependant, de nombreuses voix s’élèvent déjà pour alerter sur les risques liés à la confidentialité des informations médicales. Des spécialistes de la cybersécurité et des associations de défense de la vie privée craignent que ce type de réseau centralisé ne soit la cible de piratages ou n’ouvre la porte à une exploitation commerciale des données, malgré les promesses de protection et de consentement volontaire faites par l’administration.

Une alliance inédite entre public et privé

Au-delà des aspects techniques, cet accord illustre la capacité du gouvernement et des plus grands acteurs de la Silicon Valley à travailler ensemble sur un objectif commun. Si le projet tient ses promesses, il pourrait transformer en profondeur la manière dont les Américains accèdent à leurs soins et contrôlent leurs données de santé, marquant un tournant dans la numérisation du secteur médical aux États‑Unis.



