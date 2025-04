Google met fin au harcèlement numérique des écoles sur Google Maps

Face à une vague d’avis malveillants visant les écoles, Google a décidé de frapper fort : les établissements scolaires ne pourront plus être notés sur Maps. Une mesure attendue, après des années de dérives devenues incontrôlables.

Une décision logique après des années d'abus

Google a récemment pris la décision de désactiver les avis sur les établissements scolaires dans Google Maps, une mesure visant à contrer les contributions inappropriées et nuisibles. Une information confirmée auprès de l'AFP. Cette initiative fait suite à une augmentation des avis hors sujet, voire diffamatoires, concernant des écoles, collèges et lycées.

Pourquoi Google supprime les avis sur les écoles ?

Les établissements scolaires ont été la cible d’avis non pertinents, souvent rédigés par des personnes n’ayant aucun lien direct avec l’établissement. Certains commentaires contenaient des critiques infondées ou des attaques personnelles, mettant en cause des enseignants ou des élèves. Face à cette situation, Google a décidé de suspendre la possibilité de laisser des avis sur les fiches des établissements scolaires pour préserver leur intégrité et éviter la propagation de contenus nuisibles.

Réactions des syndicats et des professionnels de l’éducation

Des syndicats tels que le SNES-FSU et le Snalc ont exprimé leur préoccupation concernant la notation des établissements scolaires sur des plateformes publiques. Ils estiment que l’éducation ne devrait pas être soumise à une logique de consommation, où les écoles sont évaluées comme des produits ou des services. La possibilité de laisser des avis publics peut entraîner une pression supplémentaire sur les enseignants et le personnel éducatif, affectant ainsi le climat scolaire.

Les mesures prises par Google pour modérer les avis

Google utilise des algorithmes d’apprentissage automatique pour détecter et supprimer les avis frauduleux ou inappropriés sur ses plateformes. En 2023, plus de 170 millions d’avis non conformes ont été supprimés de Google Maps et Search. Cependant, malgré ces efforts, certains contenus nuisibles peuvent encore passer entre les mailles du filet, d’où la décision de désactiver complètement les avis sur les établissements scolaires.

Une mesure temporaire ou définitive ?

Il n’est pas encore clair si cette désactivation des avis sur les établissements scolaires est une mesure temporaire ou permanente. Google pourrait envisager de réintroduire cette fonctionnalité à l’avenir, avec des mécanismes de modération renforcés pour garantir la pertinence et la fiabilité des avis.

Cette décision de Google souligne les défis liés à la modération des contenus générés par les utilisateurs, en particulier lorsqu’ils concernent des institutions sensibles comme les établissements éducatifs. Elle met en lumière la nécessité d’équilibrer la liberté d’expression avec la protection des individus et des institutions contre les contenus nuisibles.