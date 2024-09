Google Maps s'attaque (enfin) aux faux avis

Google a enfin pris le sujet à bras le corps, le leader de la recherche sur Internet a annoncé renforcer drastiquement le contrôle sur les pages d'entreprises impliquées dans de faux avis sur Google Maps. La firme de Mountain View imposera désormais des restrictions aux profils d'entreprises qui enfreignent la politique de "Faux Engagement" du géant de la recherche, telles que la suppression temporaire des avis, le blocage de nouveaux avis ou évaluations, ainsi que l'affichage d'un message d'avertissement sur les profils dont les faux avis ont été supprimés. De quoi avertir les potentiels clients et forcer les marques à bien se comporter.

Ces restrictions pour les profils d'entreprises ont été introduites au Royaume-Uni au début de cette année, mais le site Search Engine Roundtable note que la page d'assistance a été mise à jour à la mi-septembre, semblant indiquer une application à l'échelle mondiale. Pour l'instant, cependant, seuls les utilisateurs britanniques voient les avertissements, comme l'exemple publié sur X par Mike Blumenthal, « des avis suspects ont récemment été supprimés de cette page ».

In the UK suspected review abuse can lead to a 30 day review ban pic.twitter.com/m2eMY5hFrp