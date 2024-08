Apple Plans connaît enfin les horaires en direct des RER, métros, bus et tramways à Paris

Plans est enfin capable d'afficher les horaires en temps réel des transports en commun parisiens à ses utilisateurs. Une grosse mise à jour, un peu tardive, qui a tout de même le mérite de faire plaisir aux plus fidèles. Une nouveauté qui pourrait vous faire passer sur l'app d'Apple ?

Apple x RATP

Décidément, c'est la journée. Après l'annonce officielle de l'arrivée du Pass Navigo sur iPhone et Apple Watch, c'est au tour d'Apple Plans d'annoncer une belle mise à jour pour les usagers des transports en commun parisiens.



Désormais, l'application de cartographie d'Apple connaît les horaires en temps réel. Un nouveau logo identique à celui du Wi-Fi, placé à côté du chiffre et de couleur verte, indique le temps réel d'attente avant l'arrivée du moyen de transport en question. Tous les RER, métros, BUS et tramways éligibles sont concernés.

Jusqu'à aujourd'hui, Plans affichait uniquement des horaires aléatoires, autrement dit celles fournies par la RATP initialement. Ceux qui prennent régulièrement les transports en commun parisiens savent pertinemment que ces infos sont inutiles compte tenu des nombreux problèmes tout au long de la journée qui perturbent fortement le trafic et dérèglent au passage les horaires officielles.



Une fois de plus, Plans rattrape un peu son retard sur Google Maps, qui a adopté cette fonctionnalité il y a déjà plusieurs années. Sans compter les nombreuses autres applications concurrentes. Néanmoins, un utilisateur d'iPhone qui utilise exclusivement son smartphone et Apple Plans peut maintenant voyager plus confortablement.

Télécharger l'app gratuite Plans