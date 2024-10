IDF Mobilités annonce le Navigo sur iPhone pour mai (dispo !)

Alors que les utilisateurs de smartphones sous Android passent les portiques du métro, du RER et du transilien avec leur smartphone depuis bientôt un an, les propriétaires d'iPhone attendent toujours de pouvoir faire pareil. Sans grande surprise, Apple a longtemps paralysé le processus, mais désormais le blocage n'est plus présent et tout est entre les mains d'Île-de-France Mobilités qui perfectionne les derniers détails du Navigo sur l'iPhone.



: C'est fait, vous pouvez ajouter une carte Navigo dans l'application Cartes (Wallet). Juste à temps pour les JO 2024 de Paris, cette fonctionnalité ne peut, pour le moment, qu'accueillir les titres virtuels, les cartes Navigo annuelles déjà en votre possession ne peuvent pas être importées à date. Valérie Pécresse a annoncé une sortie fin 2025 pour les abonnements mensuels et annuels.

Après la recharge du Navigo sur l'iPhone, voici venue l'intégration du Navigo dans l'iPhone

Vous faites partie des personnes impatientes de pouvoir utiliser votre iPhone à la place de votre Navigo physique ? Nous avons une bonne nouvelle pour vous, Île-de-France Mobilités vient d'annoncer à l'AFP que cela va bientôt être possible. Initialement prévu pour le dernier trimestre de 2023, puis le début de cette année, le Navigo sur iOS a beaucoup de retard, mais heureusement, le développement voit bientôt le bout du tunnel. Probablement dès iOS 17.5.



Selon la récente déclaration, le Navigo via iPhone est "en cours de finalisation", les développeurs sont en train de conclure le projet qui a duré plusieurs années et semblent convaincus qu'un lancement va être possible pour la fin du mois de mai. L'objectif prioritaire serait de proposer le Navigo avant les Jeux Olympiques de Paris 2024, il faut dire que c'est un peu l'événement où tout doit être parfait pour donner une bonne image de Paris aux touristes.

L'intégration du Navigo dans l'iPhone va venir compléter une autre avancée qui a eu lieu il y a plus de deux ans, celle de pouvoir recharger son Navigo chaque mois ou semaines via la puce NFC de son iPhone. Grâce à la recharge via l'iPhone, les usagers n'ont plus besoin de faire la queue aux bornes de recharge dans les gares ou même de demander le petit appareil à connecter sur son ordinateur en USB pour recharger son Navigo. Depuis un certain temps, Île-de-France Mobilités met le paquet pour être toujours plus proche des voyageurs en numérisant ses services.



Pour le moment, aucune date officielle n'a été communiquée pour le lancement du Navigo sur iOS, toutefois, on peut espérer une communication bientôt pour nous donner plus d'informations. Il n'est pas spécifié si le Navigo sera aussi utilisable depuis l'Apple Watch via une application dédiée, cela serait une bonne chose puisque ça éviterait de devoir sortir son iPhone dans les gares peu fréquentables, tard le soir. Attention, cela ne sera pas valable pour les abonnements annuels pour le moment, grosse déception.



Précisons quand même qu'intégrer son Navigo dans son iPhone ne signifie pas rendre inutilisable le Navigo physique, vous pourrez toujours l'utiliser quand vous souhaitez.

Comment ajouter son Navigo sur iPhone

On vous explique comment ajouter une carte à votre iPhone.

Appuyez sur le signe + en haut à droite

Cliquez sur l'onglet « Carte de transport et Navigo ».

Choisissez votre titre de transport (ticket à l'unité, carnet de 10 tickets t+, ticket pour les aéroports, forfait jour Navigo)

Payez avec Apple Pay

Si vous souhaitez ajouter un autre forfait sur votre iPhone, vous devrez passer par l'application Île-de-France Mobilités.

Ouvrez l'application

Allez dans « Acheter » et choisissez d'ajouter le ticket ou l'abonnement sur votre iPhone ou Apple Watch

Télécharger l'app gratuite Île-de-France Mobilités