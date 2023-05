Île-de-France Mobilités promet le Navigo sur l'iPhone courant 2023

Depuis plusieurs mois, vous pouvez voir de manière récurrente les utilisateurs de smartphones sous Android passer les portiques du métro avec leur smartphone. Si ça peut surprendre au premier abord, cela s'explique par le fait que la puce NFC est maintenant exploitée par l'autorité organisatrice des transports en Île-de-France. Pour le moment, ce n'est pas encore possible avec l'iPhone et l'Apple Watch, mais ça ne saurait tarder...

Île-de-France Mobilités annonce le Navigo sur iPhone et Apple Watch courant 2023

Cela fait plusieurs années que les usagers des transports en commun d'Île-de-France attendent impatiemment de ne plus avoir besoin de sortir la carte Navigo de leur poche quand ils veulent rejoindre une rame de métro, un bus ou un transilien. Si du côté d'Android, c'est désormais compatible avec quasiment tous les smartphones, l'intégration du Navigo sur iOS et watchOS se fait toujours attendre.



Selon le site d'Île-de-France Mobilités, les négociations avec Apple semblent bien avancer, même s'il n'y a pas eu d'annonce dans le cadre d'un communiqué de presse, la page dédiée à la validation avec un iPhone s'est récemment mise à jour. On retrouve un discours plus optimiste et même une prévision plus ou moins précise de quand ce sera possible !

Image by Numerama

Voici ce que déclare aujourd'hui le site :

Valider directement vos titres de transport avec votre iPhone dans les transports ? Ce sera possible courant 2023. Vous pourrez valider avec votre iPhone dans tous les transports franciliens.

En réalité, tout est entre les mains d'Apple, l'autorité organisatrice est prête et motivée depuis très longtemps pour avancer dans ce domaine, mais du côté d'Apple, l'ouverture de la puce NFC à des services tiers reste un sujet tabou. Sur ce point-là, on ne peut pas vraiment parler de pratiques anticoncurrentielles puisqu'Apple n'a aucun intérêt de bloquer un tel système, les inquiétudes sont surtout liées à la sécurité pour les utilisateurs d'iPhone et d'Apple Watch.



Apple craint que l'ouverture de sa puce NFC provoque des problèmes de sécurité, l'entreprise l'a d'ailleurs exprimé à plusieurs reprises dans diverses déclarations pour justifier des blocages souvent considérés comme anticoncurrentiels, on pense notamment à l'absence d'ouverture aux concurrents d'Apple Pay.



On imagine que les discussions entre Apple France et Île-de-France Mobilités tournent autour de la sécurité et des engagements qui pourraient être pris par les deux parties pour assurer un fonctionnement optimal quand vous approcherez votre iPhone du capteur qui permet d'accéder aux transports en commun.



Rappelons tout de même que l'iPhone joue un rôle majeur depuis longtemps en ce qui concerne le Navigo, vous pouvez recharger votre abonnement chaque mois depuis l'application Île-de-France Mobilités ou SNCF Connect. D'ailleurs, si vous n'arrivez pas à recharger votre Navigo avec la première application, ça fonctionne à chaque fois avec la seconde (petite astuce d'utilisateur embêté chaque début de mois par des bugs de l'app).

Ce service est compatible à partir de l'iPhone 7 avec au moins iOS 13 (au moins iOS 14.5 pour les iPhones XR, XS et XS Max).



Télécharger l'app gratuite Île-de-France Mobilités