La carte Navigo dans l'iPhone activée en 2023

Il y a 21 min (Màj il y a 15 min)

Applications iPhone

Alexandre Godard

Cela fait des années que les utilisateurs le réclament... À partir de 2023 (pas de date précise), l'iPhone pourra enfin être réellement utilisé comme titre de transport au quotidien. Un partenariat vient d'être trouvé entre Apple et Ile-de-France Mobilités. L'Apple Watch le pourra également.

Un accord attendu depuis fort longtemps...

Nous ne cessons de le répéter année après année, le monde se digitalise de plus en plus. Dans notre quotidien actuel, l'iPhone nous permet de faire un nombre incalculable d'actions même si certaines sont toujours absentes et se font attendre.



L'une des plus demandées qui n'a jamais été approuvée, c'est la possibilité de transformer son iPhone en carte Navigo, autrement dit en titre de transport pour les trajets du quotidien en Ile-de-France. Une attente frustrante quand on sait que l'iPhone est capable de le faire grâce à sa puce NFC.



Cependant, la bonne nouvelle vient de tomber. Comme l'a déclaré Laurent Probst, directeur général d’Île-de-France Mobilités, un accord vient d'être trouvé avec Apple sur ce sujet. Un contrat qui doit être voté aujourd'hui va permettre à l'iPhone de se transformer en carte Navigo ou autre titre de transport.

En revanche, ne vous attendez pas à recevoir la fonctionnalité dans l'immédiat. Une phase de test est prévue pour le courant 2022 avant le lancement officiel en 2023. Une fois que tout le monde aura accès à cette option, tous les titres de transport pourront être directement achetés via Apple Pay et placés dans le Wallet (Cartes).



Ainsi, vous n'aurez plus besoin d'une carte physique pour naviguer entre les bus, les tramways, les RER ou encore les métros. Il est d'ailleurs précisé qu'il ne sera pas nécessaire d'utiliser Touch ID ou Face ID pour valider son titre de transport. Le simple fait de passer l'iPhone écran éteint au-dessus de la borne fera office de validation. À noter que cela fonctionnera également avec l'Apple Watch.



À l'heure actuelle, il est déjà possible de recharger sa carte Navigo via son iPhone grâce à la puce NFC. En vous rendant sur l'application Ile-de-France Mobilités (ou une autre), vous pouvez acheter un titre de transport via Apple Pay et par la suite poser votre carte Navigo sur votre iPhone pour que celle-ci se recharge instantanément. Une belle évolution qui rappelle le très récent Tap To Pay pour encaisser une CB avec l'iPhone.

Source