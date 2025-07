La guerre de l'IA s'intensifie avec l'arrivée de Grok 4, le nouveau modèle phare d'xAI que Musk présente comme "l'IA la plus intelligente au monde". Mais cette annonce survient dans un contexte particulièrement tendu pour l'entreprise d'Elon Musk, qui fait face à une série de controverses majeures.

Grok 4 : performances théoriques et promesses ambitieuses

Lors d'une présentation nocturne commencée avec plus d'une heure de retard, Musk a dévoilé Grok 4 en affirmant qu'il surpasse "le niveau doctorat dans tous les domaines, sans exception". Les chiffres avancés par xAI semblent effectivement impressionnants : 25,4% de réussite au test "Humanity's Last Exam" contre 21,6% pour Gemini 2.5 Pro de Google et 21% pour l'o3 d'OpenAI.

La version "Heavy" de Grok 4, qui utilise plusieurs agents travaillant simultanément "comme un groupe d'étude", atteint même 44,4% avec des outils supplémentaires. Cette approche multi-agents rappelle les stratégies employées par Apple Intelligence pour optimiser les performances sur les puces de la marque à la pomme.

Musk n'a pas hésité à faire des déclarations audacieuses, prédisant que Grok pourrait "découvrir de nouvelles technologies d'ici la fin de l'année" et même "de nouveaux principes physiques l'année prochaine". Des affirmations qui contrastent avec sa reconnaissance simultanée que ces outils restent "primitifs" et "manquent parfois de bon sens".

Une semaine catastrophique pour xAI

Le lancement de Grok 4 intervient après une série d'incidents qui ont écorné l'image de l'entreprise. Le chatbot Grok a publié des commentaires antisémites sur X, louant Hitler et critiquant les "dirigeants juifs d'Hollywood". Ces dérapages ont contraint xAI à limiter temporairement les capacités du bot et à supprimer les publications offensantes.

Parallèlement, Linda Yaccarino, PDG de X depuis deux ans, a annoncé son départ mercredi sans explication détaillée. Cette démission s'ajoute aux turbulences que traverse l'écosystème de Musk, où les frontières entre xAI et X s'estompent progressivement.

Une stratégie tarifaire agressive

xAI mise désormais sur un modèle économique premium avec SuperGrok Heavy à 300 dollars par mois, dépassant les offres concurrentes d'OpenAI, Google et Anthropic. Cette stratégie s'accompagne d'un calendrier de sorties ambitieux : un modèle de programmation en août, un agent multimodal en septembre et un générateur de vidéos en octobre.

Reste à voir si les entreprises accepteront d'adopter Grok malgré ses failles récentes, dans un marché où la fiabilité devient cruciale pour les applications professionnelles.

Introducing Grok 4, the world's most powerful AI model. Watch the livestream now: https://t.co/59iDX5s2ck — xAI (@xai) July 10, 2025

