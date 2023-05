Elon Musk a engagé une femme pour diriger Twitter (Linda Yaccarino)

Elon Musk a lâché l'information hier soir sur Twitter : il sera bientôt remplacé à la tête de la plateforme, tout en précisant qu'il resterait président exécutif et directeur de la technologie de son entreprise. Une demie surprise puisque Musk avait indiqué il y a quelques mois qu'il ne serait pas aux commandes encore longtemps, lui qui dirige Tesla, SpaceX et autres.

Celui qui a racheté Twitter fin octobre pour 44 milliards de dollars, l'avait rebaptisée "X Corp" le mois dernier. Si une femme le remplacera d'ici le début de l'été, le Wall Street Journal nous indique que ce serait Linda Yaccarino, responsable de la publicité au sein du groupe de médias américain NBCUniversal, qui est en négociations pour le poste de directrice générale de Twitter.

Le patron avait fait un sondage en décembre demandant aux twittos s'il devait quitter la direction de la plateforme. Avec plus de 17 millions de participants, 57% se sont prononcés en faveur d'un départ, ce qu'a respecté Elon Musk. Il cherchait alors "quelqu'un d'assez fou" pour lui succéder, tout en, entre temps, transformant Twitter avec des changements radicaux comme Twitter Blue pour la certification, la limite de caractères à 10 000 caractères, la réintégration des comptes bannis, la possibilité de publier des vidéos de plus de deux minutes, le chiffrement des messages privés, un compteur de vues, et plus encore.

Excited to announce that I’ve hired a new CEO for X/Twitter. She will be starting in ~6 weeks!



My role will transition to being exec chair & CTO, overseeing product, software & sysops.