Twitter n'existe plus, place à X Corp !

X Corp, propriété d'Elon Musk, a officiellement absorbé Twitter Inc, première étape pour devenir une "application à tout faire" similaire à WeChat en Chine qui regroupe un tas de service, loin du simple réseau social. La lente transformation de Twitter, de micro-blog à plateforme universelle, semble être lancée. À la suite d'une série de mouvements de propriété, Twitter Inc a cessé d'exister, du moins de nom.

Twitter passe sous pavillon X Corp

Selon des informations publiées auprès de la justice américaine, X Corp a fusionné avec Twitter Inc le 4 avril. Cette information a été révélée dans des documents judiciaires issus d'un procès en cours entre Twitter et Laura Loomer.



Le procès en question n'est pas particulièrement important, il s'agit d'une affaire dans laquelle Laura Loomer poursuit Twitter pour avoir violé les lois fédérales sur le racket lorsque son compte a été interdit en 2019. Ce qui est intéressant, ce sont les documents judiciaires qui ont été partagés publiquement.

Cette fusion n'a pas été annoncée et n'aura probablement pas d'effet immédiat sur l'application ou le service, mais il s'agit d'un premier pas de la part d'Elon Musk. Il a déjà déclaré que Twitter deviendrait une application tout-en-un appelée X et qu'elle pourrait rivaliser avec d'autres plateformes comme WeChat en Chine. Mais à date, rien ne laisse supposer que X Corp débouchera effectivement sur l'application X.



En avril 2022, Musk a enregistré X Holdings I, II et III dans le Delaware, trois sociétés distinctes destinées à faciliter son achat de Twitter. Selon cet accord, Twitter fusionnerait avec X Holdings II, tout en conservant son nom et sa structure générale d'entreprise et en continuant à opérer sous la loi du Delaware. X Holdings I, contrôlée par Musk, serait alors la société mère de l'entité fusionnée, tandis que X Holdings III prendrait en charge le prêt de 13 milliards de dollars qu'un groupe de grandes banques a accordé à Musk pour l'aider à couvrir l'achat de 44 milliards de dollars.

Il est intéressant de noter que l'entité est maintenant basée dans le Nevada au lieu du Delaware.

Twitter restera Twitter

Bien évidemment, Twitter reste accessible en tant que plateforme de médias sociaux, avec son lot de changements constants qui viennent tantôt améliorer le service, tantôt semer la zizanie. Quoi qu'il en soit, Twitter n'a jamais autant évolué que sous Musk, ce dernier s'efforçant de le rendre plus transparent (en publiant par exemple l'algorithme de Twitter), plus performant et enfin rentable. L'abonnement Twitter Blue fait partie de cette stratégie, même si la partie certification est loin d'être claire et efficace.



D'ailleurs, malgré la menace de nombreux comptes influents de partir, le réseau social à l'oiseau bleu continue d'attirer des millions de personnes supplémentaires chaque jour.

