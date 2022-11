Twitter établit un nouveau record d'inscriptions et vise 1 milliard d'utilisateurs en 2024

Certains ont prédit la mort du réseau social à la suite du rachat de Twitter par Elon Musk, mais force est de constater que, pour le moment, les indicateurs sont au beau fixe. Le fantasque patron à la triple nationalité a publié ce week-end des chiffres impressionnants concernant les inscriptions, mais aussi sur les indicateurs d'utilisation qui ont atteint un "niveau record".

Twitter attire plus que jamais

Samedi soir, le milliardaire a partagé un diaporama qui détaille l'état actuel de Twitter et sa vision de la plateforme. Selon l'un des graphiques partagés, au 16 novembre, Twitter a accueilli plus de 2 millions de nouveaux utilisateurs par jour sur la semaine écoulée. Il a ajouté que les inscriptions quotidiennes étaient en hausse de 66 % par rapport à la même période de sept jours en 2021.

Slides from my Twitter company talk pic.twitter.com/8LLXrwylta — Elon Musk (@elonmusk) November 27, 2022



Celui qui dirige également Tesla a donné des chiffres sur l'activité des usagers, la base d'utilisateurs atteignant en moyenne près de 8 milliards de minutes actives par jour au cours des sept derniers jours au 15 novembre - ce qui représente une augmentation de 30 % par rapport à la même période l'année dernière. Dans un autre graphique, Musk a affirmé que les publications de discours haineux ont récemment diminué. Ce dernier point est difficilement vérifiable, d'autant que le texte en petits caractères explique que seuls les tweets en anglais ont été couverts par l'étude.



De l'autre côté, aucune donnée financière n'a été partagée. On imagine que la trésorerie n'est pas bonne, Elon Musk ayant déclaré aux employés après sa prise de pouvoir que la société perdait tellement d'argent que la faillite n'était pas exclue. Un rapport plus récent de NPR suggère que Twitter a perdu 50 de ses 100 premiers annonceurs depuis que Musk a pris la direction de la plateforme.



Dimanche, le nouveau propriétaire du réseau à l'oiseau bleu a déclaré à Jordan Peterson qu'il voyait "un moyen pour Twitter de dépasser le milliard d'utilisateurs mensuels dans 12 à 18 mois". Un objectif ambitieux quand on sait que Twitter affiche actuellement 450 millions d'utilisateurs actifs.

Rappelons que le nouveau Twitter Blue et son système de certification revu et corrigé sera lancé en fin de semaine.

