Twitter annonce une croissance record du nombre d'utilisateurs sous Elon Musk

Dans un mémo interne obtenu par nos confrères de The Verge, le réseau social à l'oiseau bleu a envoyé à son équipe de vente une FAQ qui fait la lumière sur le fonctionnement interne, et les performances potentielles, de la société après que Elon Musk ait acquis Twitter fin octobre.

Twitter en pleine expansion

La FAQ interne indique que la croissance du nombre d'utilisateurs (en particulier les utilisateurs quotidiens monétisables (mDAU)) s'est accélérée pour atteindre plus de 20 % depuis le rachat. La société a noté que "le plus grand marché de Twitter, les États-Unis, connaît une croissance encore plus rapide." Ainsi, le réseau aurait ajouté plus de 15 millions de mDAUs, "franchissant ainsi la barre du quart de milliard."



La société semble avoir envoyé cette note à son équipe de vente afin de fournir des arguments lors de discussion potentiels avec des annonceurs. Twitter étant désormais une société privée dirigée par Musk, il est impossible de vérifier ces affirmations, car l'entreprise n'a plus besoin de rendre publiques ses performances internes.

Twitter Blue

Le mémo a également révélé que Twitter modifie son approche du fonctionnement de Twitter Blue pour ceux qui sont déjà vérifiés sur la plateforme. Alors que beaucoup craignaient que les utilisateurs actuellement vérifiés ne perdent leur vérification s'ils ne payaient pas le nouveau tarif de 8 dollars pour Twitter Blue, la société a déclaré que le nouveau service d'abonnement "n'affectera pas les comptes vérifiés existants pour le moment" et que "les annonceurs de grandes marques qui sont déjà vérifiés auront désormais un label supplémentaire "Officiel" sous leur nom lors du relancement de Twitter Blue cette semaine".



Twitter a connu de véritables montagnes russes depuis que Musk l'a racheté. Entre les licenciements massifs qui ont touché la moitié de l'entreprise et le report de son nouveau produit Twitter Blue après les élections de mi-mandat aux États-Unis, le patron de Tesla a fait vivre à l'entreprise, et à la moitié des employés restants, une véritable aventure.

