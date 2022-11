Elon Musk va supprimer la moitié des effectifs de Twitter

Les licenciements massifs dans les ranges des employés de Twitter semblent se rapprocher. Selon Bloomberg, le nouveau propriétaire de la plateforme et "Chief Twit", Elon Musk, prévoit de supprimer 3 700 emplois au sein de la société, ce qui réduirait de moitié la masse salariale, dans un effort de réduction des coûts. Musk et une équipe de conseillers seraient encore en train de finaliser les conditions des licenciements, mais l'une des options envisagées serait d'offrir aux personnes licenciées 60 jours d'indemnités. L'exécutif pourrait annoncer la nouvelle aux employés concernés dès vendredi.

Le grand ménage chez Twitter

Ceux qui parviendront à conserver leur emploi devront peut-être se réhabituer à travailler au bureau. Selon Bloomberg, M. Musk prévoit également de mettre fin à la politique de Twitter consistant à télé-travailler depuis n'importe où et de demander aux employés de se rendre dans les bureaux, sauf exception. Les employés avaient récemment exprimé leurs inquiétudes à ce propos, car le patron de Tesla et SpaceX, comme Tim Cook d'Apple, n'est pas un fervent défenseur du travail à la maison.

Avant le début de la prise de contrôle du réseau social par le milliardaire sud-africano-canado-américain, des rumeurs ont évoqué un licenciement de 75 % du personnel de l'entreprise. Musk a démenti ces chiffres lors de sa visite au siège de Twitter à San Francisco, mais il était clair qu'un grand "nettoyage" restait toujours prévu. Le jour du rachat officiel de Twitter, Musk a commencé par licencier l'ancien PDG Parag Agrawal, le directeur financier Ned Segal et d'autres cadres supérieurs.



D'autres postes de directeurs et de vice-présidents ont été supprimés au cours du week-end, tandis que certains employés de Twitter occupant encore des postes de direction ont été invités à rédiger des listes de membres du personnel susceptibles d'être licenciés. Ces listes de licenciements auraient été classées en fonction de la contribution de chaque individu au code de Twitter, et Musk a demandé l'aide des directeurs et ingénieurs de Tesla pour les évaluer.

Twitter Blue plus cher dès lundi ?

En plus d'ordonner un licenciement massif pour économiser de l'argent, M. Musk met également en œuvre d'importants changements pour rentabiliser le réseau social, comme l'augmentation du prix de Twitter Blue, qui passe de 3 à 8 dollars par mois. Bloomberg indique que la nouvelle tarification pourrait être mise en place dès lundi prochain. L'abonnement sera également obligatoire pour obtenir le badge de vérification à l'avenir, mais les utilisateurs déjà vérifiés auront plusieurs mois pour commencer à payer avant de perdre leur coche bleue.