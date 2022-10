Elon Musk souhaite licencier 75% des salariés chez Twitter

Elon Musk devrait finalement racheter Twitter et partir sur un remaniement complet des effectifs. Dès le départ, il aurait prévu de licencier les trois quarts des employés pour retourner sur une base plus petite et plus seine pour avancer efficacement. Une décision qui risque de faire parler.

Une décision radicale

Si dans un premier temps, Musk a retourné sa veste et annoncé l'abandon du rachat du réseau social Twitter, il devrait finalement bel et bien poser les 44 milliards de dollars sur la table pour en devenir le propriétaire.



Une fois en place, d'énormes changements devraient être opérés, à commencer par une réduction massive du nombre de salariés. D'après les infos du Washington Post, Elon Musk a pour idée de licencier 75 % du personnel en place.



À l'heure actuelle, pas moins de 7 500 personnes travaillent pour Twitter. Son objectif serait de redescendre à 2000. Une information qu'il aurait partagée avec des potentiels futurs investisseurs.

Quoi qu'il en soit, même si ce rachat finissait par ne pas aboutir, la direction en place aurait également prévu de réduire ses effectifs sur l'année 2023. Pour rappel, Musk souhaite que le réseau social au petit oiseau devienne moins stricte et plus souple sur le partage de l'information.



Une vision qui ne plaît pas à de nombreux employés actuels qui pourraient par conséquence quitter le navire d'eux même ou se faire licencier s'ils expriment leur mécontentement. Ce qui est sûr, c'est que si Elon Musk rachète Twitter, il va y avoir de gros changements, pour le meilleur ou pour le pire…