Elon Musk en colère contre Zuckerberg pour le recrutement de salariés de Twitter pour Threads

Threads, c'est le nouveau réseau social concurrent de Twitter appartenant à Meta, le groupe de Mark Zuckerberg. La particularité de Threads, c'est que le design et la stratégie est exactement la même que Twitter : une liste de publications avec une limite de caractères, des boutons pour liker, partager, répondre, un système de follow pour suivre les personnes que l'on apprécie... Si ce n'est pas la première copie de Twitter que l'on peut apercevoir, il y a quelque chose qui fait qu'Elon Musk n'arrive pas à ignorer Threads !

Threads a recruté des salariés licenciés de Twitter

Après l'acquisition de Twitter pour 44 milliards de dollars au cours du dernier trimestre de 2022, Elon Musk a engagé une masse de licenciements dès la prise de contrôle du réseau social. Cette initiative n'était pas pour sanctionner les salariés qui avaient participé à la censure avec l'ancienne direction, mais plutôt pour réduire les coûts en supprimant des salaires. En Californie, perdre un emploi est évidemment un coup dur (surtout en période d'inflation), mais comparé à d'autres États dans le pays, on peut rapidement retrouver un nouvel emploi si l'on s'en donne les moyens et que l'on possède un CV intéressant.



Après leurs licenciements chez Twitter, beaucoup d'employés ont pris une toute nouvelle direction en travaillant dans un domaine qui n'a rien à voir avec les réseaux sociaux et d'autres ont... rejoint Mark Zuckerberg sur le projet Threads !

Quand le dirigeant du groupe Meta a constaté que Twitter licenciait en masse, Zuckerberg se serait rapproché de nombreux employés pour qu'ils rejoignent Threads et apportent leur savoir-faire dans le domaine des réseaux sociaux.

Sans grande surprise, beaucoup d'employés Twitter qui étaient furieux de perdre leur poste avec l'arrivée d'Elon Musk n'ont pas hésité une seule seconde à accepter l'offre d'emploi de Mark Zuckerberg, certains ont peut-être vu cette proposition comme l'opportunité de se venger de leur licenciement et d'Elon Musk.



Aujourd'hui, cette récupération d'employés Twitter inquiète énormément Elon Musk, car ces anciens salariés ont activement participé au développement de Twitter et connaissent tous les secrets du célèbre réseau social. Musk a compris que Mark Zuckerberg cherche à faire une copie de Twitter, mais bien plus poussé que ce que l'on a pu voir jusqu'à présent avec des acteurs comme Mastodon, Parler... Avec la collaboration d'anciens de Twitter, le réseau social Threads pourrait très bien être plus agressif.

Semafor (un cabinet de conseil en RH) a réussi à intercepter une lettre accusant Meta de voler l'idée de Twitter, celle-ci vient d'Alex Spiro, un avocat de Twitter et a été envoyée directement à Mark Zuckerberg, le PDG du groupe Meta. Dans ce courrier, l'avocat estime que Mark Zuckerberg est en train de s'engager dans "l'appropriation illicite, systématique, volontaire et illégale des secrets commerciaux et d'autres propriétés intellectuelles de Twitter".



L'avocat précise que Twitter ne va pas se laisser faire face à une situation si flagrante et compte bien se battre :

Twitter a l'intention de faire strictement respecter ses droits de propriété intellectuelle et exige que Meta prenne des mesures immédiates pour cesser d'utiliser tout secret commercial Twitter ou toute autre information hautement confidentielle.

Alex Spiro accuse ouvertement Meta d'avoir recruté essentiellement des ex-salariés de Twitter pour créer une "application copycat" avec l'idée "d'utiliser les secrets commerciaux de Twitter et d'autres propriétés intellectuelles afin d'accélérer le développement de l'application concurrente de Meta"

"C'est faux" assure Meta

Selon le groupe de Mark Zuckerberg, ces accusations sont complètement infondées, car il n'y a en réalité aucun ancien salarié de Twitter qui a participé au projet Threads avant sa sortie aux États-Unis et dans de nombreux pays à travers le monde.

L'entreprise a conscience que cela pourrait représenter une violation des lois étatiques et fédérales, c'est pour cela que Meta a choisi de ne pas recruter d'anciens de Twitter. C'est en tout cas ce qu'a confirmé un porte-parole du groupe à Semafor après la publication de l'article.