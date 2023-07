Pour quitter Threads, il faut supprimer son compte Instagram

Le nouveau Threads, l'alternative à Twitter signée Meta, est maintenant disponible (sauf chez nous à cause de l'UE). Cependant, il est important de noter que les utilisateurs qui souhaitent tester l'application doivent savoir qu'ils ne peuvent pas supprimer leur profil Threads sans supprimer également leur compte Instagram. Et oui, c'est ça la philosophie de Mark Zuckerberg...

Threads, c'est quoi ?

Meta décrit Threads comme "l'application de conversation textuelle d'Instagram". Cela signifie non seulement que votre nom d'utilisateur Instagram est transféré sur Threads et que vous pouvez suivre les mêmes personnes que sur Instagram, mais aussi que, une fois que vous avez créé un profil Threads, il est impossible de le supprimer à moins de supprimer complètement votre compte Instagram.



Si vous souhaitez quitter Threads tout en conservant votre compte Instagram, la seule option est de désactiver temporairement votre profil Threads. Meta encourage ainsi les utilisateurs à conserver les deux applications. Selon la politique de confidentialité de Threads, "Vous pouvez désactiver votre profil Threads à tout moment, mais votre profil Threads ne peut être supprimé qu'en supprimant votre compte Instagram."



En résumé, si vous ne souhaitez pas avoir un profil Threads permanent sur les serveurs de Meta, il est préférable de ne pas vous inscrire à Threads. Si vous êtes déjà inscrit, la seule solution est de désactiver temporairement votre profil Threads en suivant les étapes appropriées.

Comment supprimer son compte Threads

Dans l'application Threads :

Appuyez sur l'icône de profil dans le coin inférieur droit de l'écran. Appuyez sur l'icône de menu à deux lignes en haut à droite de votre profil. Appuyez sur l'icône Compte, puis sur "Désactiver le profil". Confirmez votre choix.

Lorsque vous désactivez votre profil, vos publications et vos interactions avec les publications des autres ne seront plus visibles jusqu'à ce que vous le réactiviez. Cela dit, ces messages resteront sur les serveurs de Threads, à moins que vous ne les supprimiez manuellement un par un.



Si vous changez d'avis après la désactivation, vous pouvez réactiver votre profil Threads simplement en vous reconnectant à l'application Threads à l'aide de votre compte Instagram. Gardez simplement à l'esprit que vous ne pouvez désactiver votre profil qu'une fois par semaine.



Mais pourquoi ne pas fermer votre compte Instagram complètement ? Vous pourriez retrouver du temps pour vous et éviter de vider votre batterie tous les jours !

Télécharger l'app gratuite Threads