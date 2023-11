Supprimer son compte Threads sans quitter Instagram est maintenant possible

L’une des stratégies de Theads dès ses débuts a été de créer une « connexion » avec l’application Instagram, ce qui a permis à des millions d’utilisateurs de créer leur compte Threads en quelques clics. Cependant, cette connexion a engendré une difficulté pour ceux qui voulaient supprimer leur compte Threads, mais conserver Instagram.

Meta simplifie la suppression d’un compte Threads

Le directeur général d’Instagram, Adam Mosseri, vient d’annoncer une mise à jour majeure pour l’application Threads, offrant plus de flexibilité et de contrôle aux utilisateurs. Avec cette mise à jour, il est désormais possible de supprimer son compte Threads tout en maintenant son compte Instagram actif, une fonctionnalité largement demandée.



Si vous utilisez le réseau social via un VPN, pour supprimer ou désactiver le profil Threads, il suffit de naviguer dans les options suivantes : Paramètres > Compte > Supprimer ou Désactiver le profil. À noter quand même que désactiver le profil Threads conservera les données du compte, permettant une réactivation à tout moment. En revanche, la suppression définitive du compte chez Meta entraînera la perte de tous les messages et du profil Threads, tout en préservant le compte Instagram.

Cette nouvelle fonctionnalité s’aligne sur les demandes des utilisateurs qui souhaitent se détacher de Threads sans affecter leur présence sur Instagram. L’intégration de cette option se fera progressivement, ce qui signifie que certains utilisateurs pourraient ne pas la voir immédiatement après la mise à jour de l’application.



Enfin, Threads introduit également un nouveau paramètre qui permet aux utilisateurs de refuser que leurs messages soient suggérés sur les plateformes Facebook et Instagram, ce qui renforce la confidentialité et le contrôle sur le partage des contenus. Globalement, on peut parler d’une mise à jour qui apporte de l’autonomie aux utilisateurs et qui leur simplifie la vie !

Source

Télécharger l'app gratuite Threads, an Instagram app