Instagram ajoute une fonction pour supprimer son compte (nouvelle règle de l'App Store)

Apple en parle depuis plus d'un an, les développeurs ont jusqu'à aujourd'hui 23h59 pour apporter une fonctionnalité visant à faciliter la suppression d'un compte et de l'ensemble des données personnelles liées à celui-ci. Instagram vient de lancer une récente mise à jour pour l'intégration de ce bouton de suppression. Le réseau social aura finalement choisi la dernière minute pour se conformer à cette nouvelle règle !

Supprimer votre compte Instagram devient un jeu d'enfant

Être présent sur l'App Store, c'est respecter les règles au moment de la validation, mais aussi sur le long terme, Apple impose une réglementation stricte aux développeurs pour offrir aux utilisateurs un écosystème sûr et qui préserve leurs données personnelles.

L'une des dernières idées d'Apple sur le terrain de la confidentialité, c'est de rendre plus facile la suppression d'un compte. Dès demain minuit, l'ensemble des applications doivent proposer à leurs utilisateurs un accès rapide pour supprimer leur compte ainsi que toutes les données qui ont été transmises pendant l'inscription.



Instagram aurait probablement préféré éviter de mettre à disposition ce bouton, mais le réseau social du groupe Meta doit se conformer aux règles de l'App Store comme toutes les autres apps. Sinon... Ce sont des problèmes assurés !

Ce nouveau bouton est disponible dès maintenant, voici le chemin à suivre pour le trouver :

Rendez-vous sur votre profil Allez dans le menu hamburger (tout en haut à droite de l'écran) Allez dans Paramètres Rendez-vous dans Compte Allez dans Supprimer le compte

À cet endroit, Instagram vous présentera deux solutions, soit :

Désactiver le compte : ce qui provoque immédiatement l'interruption de sa diffusion en ligne. Plus personne n'a accès à vos photos, vos vidéos, vos Reels, vos commentaires et vos j'aime. Cette option est temporaire puisque votre compte se réactive automatiquement dès que vous retournez sur Instagram (à la prochaine connexion).

: ce qui provoque immédiatement l'interruption de sa diffusion en ligne. Plus personne n'a accès à vos photos, vos vidéos, vos Reels, vos commentaires et vos j'aime. Cette option est temporaire puisque votre compte se réactive automatiquement dès que vous retournez sur Instagram (à la prochaine connexion). Suppression du compte : votre profil, vos photos, vos commentaires, vos j'aime, vos vidéos et vos Reels disparaissent complètement d'Instagram. À noter également que les listes "Abonnés" et "Abonnements" sont aussi supprimées. Pendant la procédure, Instagram insiste bien sur le fait que cette action est définitive.

La suppression du compte Instagram n'est pas quelque chose de nouveau puisque le réseau social le propose depuis toujours, cependant jusqu'ici il était obligatoire de se rendre sur la version web d'Instagram pour supprimer votre compte. Cette procédure était assez dissuasive, probablement une initiative recherchée par le réseau social de Meta.

Un délai de 30 jours en cas de suppression

Apple l'autorise et Instagram n'a pas hésité une seule seconde à sauter sur l'occasion. Les utilisateurs qui choisissent de supprimer leur compte sur un coup de tête et qui regrettent après pourront revenir en arrière, mais attention dans un délai de 30 jours maximum.

En effet, quand vous déclenchez la suppression définitive du compte, si vous retournez sur Instagram dans les 30 jours qui suivent la demande, Instagram vous proposera de réactiver votre compte. Au-delà de cette période, c'est un aller sans retour.

