Proton Authenticator : une nouvelle app 2FA gratuite et open source

Proton continue d'étoffer son écosystème d'applications axées sur la confidentialité avec le lancement de Proton Authenticator, une nouvelle application d'authentification à double facteur. Voyons ce qu'elle propose de plus par rapport aux nombreuses apps concurrentes.

Une alternative open source aux géants

Proton Authenticator se positionne comme une réponse aux solutions proposées par Google, Microsoft ou Authy. L'application, entièrement gratuite et open source, génère des codes à six chiffres toutes les quelques secondes pour sécuriser vos connexions. Elle mise sur le chiffrement de bout en bout et la protection offerte par les lois suisses sur la confidentialité, alignées avec le RGPD européen.

L'application se distingue par sa compatibilité multiplateforme complète : Android, iOS, Windows, macOS et Linux. Une approche qui contraste avec certains concurrents plus restrictifs dans leurs écosystèmes. L'import des codes 2FA depuis d'autres applications est simplifié, tout comme l'export — une fonctionnalité parfois limitée chez la concurrence.

Apple Mots de Passe : une intégration native

Il convient de rappeler qu'Apple propose déjà cette fonctionnalité directement intégrée dans l'application Mots de Passe, disponible depuis iOS 18. Cette solution native s'avère particulièrement pratique pour les utilisateurs de l'écosystème Apple, puisqu'elle synchronise automatiquement via iCloud et s'intègre parfaitement au remplissage automatique du système.

Proton Authenticator offre néanmoins des avantages spécifiques : fonctionnement sans compte obligatoire, synchronisation chiffrée optionnelle, et surtout une indépendance totale vis-à-vis des écosystèmes des grandes entreprises technologiques. L'absence de publicités et de trackers constitue également un atout face à certaines alternatives.

L'application arrive sur un marché concurrentiel mais répond à une demande croissante de solutions de sécurité respectueuses de la vie privée. Pour les utilisateurs Apple privilégiant l'intégration système, l'application native reste l'option la plus fluide, tandis que Proton Authenticator séduira ceux recherchant une solution cross-platform et open source.

Télécharger l'app gratuite Proton Authenticator