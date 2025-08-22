Apple en pourparlers avec Google pour intégrer Gemini dans Siri

Apple négocie avec Google pour intégrer l'IA Gemini de Google dans une version améliorée et plus intelligente de Siri, selon Bloomberg. Les discussions en sont encore au stade préliminaire, Apple ayant demandé à Google de créer un modèle d'IA personnalisé pour Siri, fonctionnant sur ses serveurs Private Cloud Compute.

Siri X Gemini

Selon nos confrères, Google aurait même commencé à entraîner un tel modèle, histoire de faire pencher la balance de son côté. En effet, Apple a également exploré des partenariats avec OpenAI et Anthropic, qui développent des modèles adaptés aux serveurs d’Apple.



Aucun choix n’a été arrêté quant à l’utilisation d’une IA tierce ou des modèles de langage à grande échelle (LLM) développés en interne par Apple. L’entreprise teste plusieurs LLM, y compris les siens, pour identifier la meilleure solution pour les utilisateurs. Deux versions du nouveau Siri 2.0 sont en cours de développement : l’une alimentée par les modèles d’Apple, l’autre par des modèles tiers.

L'assistant de « deuxième génération », selon Craig Federighi, responsable de l’ingénierie logicielle d’Apple, repose sur une refonte complète de l’architecture, Siri ayant été créé entre 2008 et 2010 avant d'être racheté par Apple et intégré en 2011. Dès lors, la base technique a toujours été un frein pour aller plus loin. Petit aparté, celui qu'on présente dans les médias français comme le papa de Siri, Luc Julia, n'aurait pas contribué à ce projet, les trois fondateurs - Dag Kittlaus (CEO), Tom Gruber (CTO), et Adam Cheyer (VP Engineering) - ayant été interrogés sur ce sujet par plusieurs personnes. Vous trouverez plusieurs posts sur X qui expliquent les faits, dont celui de Maxime Fournes, un ingénieur en deep learning :

✅ Confirmation officielle : Adam Cheyer, le VRAI co-fondateur de Siri, clarifie le rôle de Luc Julia



Suite à l'affaire Luc Julia, plusieurs personnes m'ont signalé ce post d'Adam Cheyer datant d'il y a un mois qui clarifie déjà publiquement la situation .



Les faits, selon le… pic.twitter.com/XBMQlRjwHM — Maxime Fournes⏸️ (@FournesMaxime) August 19, 2025



Pour en revenir à notre époque, Federighi a souligné que cette refonte permet des fonctionnalités d’IA avancées, comme une personnalisation accrue promise dans Apple Intelligence pour iOS 18, dépassant les attentes initiales. Bien qu’Apple ait envisagé Anthropic (Claude), leurs frais élevés ont conduit à explorer d’autres options comme Google et OpenAI. Aucun accord n’a été conclu, mais Google qui pourrait perdre son contrat à 20 milliards pour être le moteur de recherche par défaut dans Safari semble être aux aguets. Le nouveau Siri, alimentée par des LLM, devrait être lancée au printemps 2026. On parle d'une mise à jour dans iOS 26.4.

