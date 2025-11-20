Elon Musk veut intégrer Grok à Siri malgré son procès contre Apple

Quand Elon Musk tend la main à Apple, on se frotte les yeux. Le patron de xAI s'est dit récemment « prêt » à intégrer son chatbot Grok 4.1 directement dans Siri, un revirement aussi spectaculaire qu'inattendu. Il y a quelques mois seulement, le milliardaire attaquait Cupertino en justice pour favoritisme envers ChatGPT. Aujourd'hui, il propose ses services. Le timing n'a rien d'innocent : Apple Intelligence accumule les retards et la firme de Cupertino cherche activement des alternatives crédibles.

Un volte-face qui interroge

En août dernier, Elon Musk accusait Apple de promouvoir ChatGPT au détriment de Grok sur l'App Store. Il dénonçait une entente illégale entre Cupertino et OpenAI, estimant que son application était injustement écartée des sélections éditoriales malgré de bons retours utilisateurs. Trois mois plus tard, l'entrepreneur change de cap et propose d'apporter Grok 4.1 à Siri via un message publié sur X. Cette version fraîchement lancée promet moins d'erreurs factuelles, un raisonnement affiné et des conversations plus naturelles.

L'offre arrive à un moment charnière pour Apple. La firme californienne multiplie les discussions avec Google pour Gemini, explore des pistes avec Claude, et vient d'ouvrir une brèche au Japon. Dans ce pays, iOS 26.2 permettra aux utilisateurs de remplacer Siri par un assistant tiers comme Alexa ou Gemini, une première historique imposée par la réglementation locale. Ce précédent pourrait faire tache d'huile, notamment en Europe où le Digital Markets Act surveille de près ce type de verrouillage.

Les obstacles d'une collaboration improbable

Malgré ces opportunités techniques, une alliance entre Apple et xAI semble peu probable à court terme. Grok cultive volontairement un ton provocateur et désinhibé, à l'opposé de l'image familiale et contrôlée que défend Cupertino. Le chatbot a multiplié les dérapages sur des sujets sensibles, ce qui cadre mal avec la philosophie d'Apple. ChatGPT a dû accepter des filtres stricts pour s'intégrer à l'écosystème iOS, un compromis qu'Elon Musk refuserait probablement.

Les rumeurs évoquent plutôt Gemini de Google comme futur partenaire privilégié pour le Siri nouvelle génération prévu en 2026. Le modèle bénéficie d'une réputation plus consensuelle et d'infrastructures solides. Pour l'heure, la proposition d'Elon Musk ressemble davantage à une manœuvre médiatique qu'à une réelle négociation commerciale. Mais elle révèle une réalité : Apple ne contrôle plus seul son écosystème d'intelligence artificielle, et les concurrents comptent bien en profiter.

