OpenAI lance GPT-5.2 pour concurrencer Google Gemini 3

OpenAI riposte à Google avec GPT-5.2

OpenAI a lancé jeudi GPT-5.2, sa réponse directe à Gemini 3 de Google. La sortie intervient seulement un mois après GPT-5.1, un délai record qui témoigne de l’urgence de la situation. En effet, le patron Sam Altman avait déclenché un “code rouge” début décembre pour accélérer le développement face à la concurrence.



Selon OpenAI, GPT-5.2 serait “le modèle le plus performant jamais créé pour le travail professionnel”. L’entreprise affirme que son chatbot surpasse désormais les experts humains dans 70,9 % des tâches testées, couvrant 44 professions différentes. Les améliorations concernent la création de feuilles de calcul, de présentations, l’écriture de code et la compréhension de contextes longs.

Évidemment, OpenAI clame que GPT-5.2 bat tous les concurrents sur les principaux benchmarks : codage, mathématiques, sciences et raisonnement. Sur ses propres tests, le modèle devance Gemini 3 de Google et Claude Opus 4.5 d’Anthropic sur presque toutes les évaluations.



Le nouveau modèle est disponible dès aujourd’hui en trois versions : Instant pour les requêtes rapides, Thinking pour les tâches complexes comme le codage, et Pro pour une précision maximale. Comme à chaque lancement, les abonnés payants sont prioritaires. Pour le reste, ce sera un déploiement progressif sur les semaines à venir.

