Elon Musk devient le premier trillionnaire de l'histoire de l'humanité

L’introduction en bourse de SpaceX marque un tournant historique pour la finance mondiale. Porté par une valorisation record de son entreprise spatiale, Elon Musk franchit un seuil inédit et devient, selon les estimations, le premier homme à atteindre une fortune de plus de 1 000 milliards de dollars.

Même la planète Mars est choquée

Il y a des journées qui s’inscrivent dans les livres d’histoire. Ce vendredi 12 juin 2026 en est une. À 9h30 heure de New York, soit 15h30 en France, la cloche du Nasdaq a sonné pour accueillir SpaceX en bourse. En l’espace de quelques minutes, Elon Musk est officiellement devenu le premier être humain à dépasser le seuil du trillion de dollars de fortune personnelle.

La plus grande IPO de l’histoire

L’action SpaceX, cotée sous le ticker SPCX, a été introduite à 135 dollars par titre, valorisant l’entreprise à environ 1 770 milliards de dollars dès son premier jour de cotation. La société a ainsi levé 75 milliards de dollars lors de cette introduction, pulvérisant le précédent record détenu par Saudi Aramco, qui n’avait récolté “que” 29 milliards de dollars en 2019. L’action a rapidement grimpé au-dessus de 160 dollars à l’ouverture, poussant la capitalisation de SpaceX au-delà des 2 000 milliards de dollars en séance.



La fortune d’Elon Musk, portée par sa participation majoritaire dans SpaceX et ses parts dans Tesla, est estimée à environ 1 100 milliards de dollars. Un chiffre qui paraissait de la science-fiction il y a seulement quelques années.

4 400 nouveaux millionnaires

L’IPO ne fait pas que des heureux sur le papier : elle transforme concrètement la vie de milliers de salariés. Selon une analyse citée par le New York Times, quelque 4 400 anciens et actuels employés de SpaceX deviendraient millionnaires grâce à leurs stock-options. L’histoire de Juan Hernandez, ancien soudeur recruté en 2015 avec 10 000 dollars d’actions, résume à elle seule cette transformation : il a vu sa fortune augmenter de plus d’un million de dollars lors de la seule première journée de cotation.

Un symbole autant qu’un chiffre

SpaceX n’est pas qu’une entreprise de fusées. Elle chapeaute désormais Starlink, son activité rentable de connexion internet par satellite, ainsi que xAI, la branche intelligence artificielle qui intègre le réseau social X. La route vers Mars se finance donc en partie depuis Wall Street.



À titre de comparaison, un trillion de dollars, c’est plus du double du PIB annuel de la Belgique, ou encore l’équivalent de sept années de budget de l’État français. Elon Musk a toujours aimé les échelles cosmiques.