Elon Musk promet des voyages grand public vers la Lune… et Mars

Elon Musk a encore frappé fort sur les réseaux sociaux. Dans un tweet devenu viral, le patron de SpaceX a évoqué un futur où n’importe qui pourrait voyager vers la Lune, et même vers Mars, relançant le débat entre vision futuriste assumée et promesses démesurées.

SpaceX promet la Lune (et Mars) pour tout le monde : rêve ou réalité ?

Dans un tweet qui a enflammé la toile avec plus de 50 millions de vues en quelques heures, Elon Musk vient de faire une promesse aussi audacieuse qu’elle est ambitieuse : SpaceX construira un jour un système permettant à n’importe qui de voyager vers la Lune. Et ce n’est pas tout, Mars serait également au programme.



Le milliardaire n’en est pas à son premier coup d’éclat sur les réseaux sociaux, mais cette fois, la déclaration semble porter une vision à très long terme. Même s’il reste évasif sur les détails techniques et le calendrier, Musk laisse entendre que le tourisme spatial lunaire pourrait un jour devenir accessible au grand public.

Dans un second tweet publié peu après, il a d’ailleurs précisé : “Et Mars aussi”. Une réponse courte mais lourde de sens, qui rappelle l’obsession du fondateur de SpaceX pour la planète rouge et son objectif ultime de rendre l’humanité multiplanétaire.



Cette annonce intervient alors qu’Elon Musk a récemment fusionné SpaceX avec xAI, créant ainsi une entité colossale. Cette consolidation aurait propulsé sa fortune personnelle à plus de 800 milliards de dollars, un chiffre qui donne le vertige et témoigne de l’ampleur de son empire technologique.



Soyons réalistes : la plupart d’entre nous ne verront probablement jamais ce projet se concrétiser de notre vivant. Néanmoins, force est de constater que SpaceX progresse à un rythme fulgurant dans le domaine spatial, enchaînant les réussites techniques année après année.



Entre les fusées réutilisables, les lancements de Starlink et les avancées sur le vaisseau Starship, l’entreprise repousse constamment les limites du possible. Alors, utopie ou prophétie autoréalisatrice ? L’avenir nous le dira, mais une chose est sûre : nous avons hâte de voir ce que les prochaines décennies nous réservent en matière de voyages spatiaux.