Meta sécurise 100 milliards de dollars de GPU chez AMD

Meta accélère brutalement dans la course à l’intelligence artificielle. Ce 24 février 2026, le groupe a dévoilé un accord colossal avec AMD pour sécuriser des capacités massives de GPU sur cinq ans, dans une opération estimée à plus de 100 milliards de dollars.

Meta va acheter pour 100 milliards de puces AMD et pourrait détenir 10 % du rival de Nvidia

Meta a annoncé ce mardi 24 février 2026 un accord colossal avec le fabricant de puces AMD. Le groupe de Mark Zuckerberg va acquérir 6 gigawatts de processeurs graphiques (GPU) dédiés à l’intelligence artificielle, pour un montant estimé à plus de 100 milliards de dollars selon le Wall Street Journal, sur une durée de cinq ans.



Le cœur de l’accord repose sur les GPU MI450 d’AMD, une nouvelle génération de puces optimisées pour l’inférence, c’est-à-dire la phase où un modèle d’IA répond aux requêtes des utilisateurs. Meta a d’ailleurs contribué directement à la conception de ces processeurs pour les adapter à ses besoins spécifiques. Les premières livraisons sont prévues pour le second semestre 2026.



Ce qui rend cet accord particulièrement remarquable, c’est sa structure financière. AMD a émis en faveur de Meta un bon de souscription portant sur 160 millions d’actions, avec un prix d’exercice symbolique d’un centime. Ces actions seront débloquées progressivement, à mesure que les livraisons de puces atteignent des seuils définis, et sous réserve que le cours d’AMD atteigne des objectifs pouvant aller jusqu’à 600 dollars. Au total, Meta pourrait ainsi détenir jusqu’à 10 % du capital d’AMD.

Ce modèle n’est pas entièrement nouveau. AMD avait conclu un accord similaire avec OpenAI l’année dernière, ce qui avait alors dopé son cours en bourse. Le marché a d’ailleurs bien réagi à cette nouvelle annonce, avec un bond du titre AMD de plus de 10 % en séance.



Cet accord s’inscrit dans une stratégie clairement assumée par Meta, diversifier ses sources d’approvisionnement en puces pour ne pas dépendre exclusivement de Nvidia, qui domine aujourd’hui le marché de l’IA. La semaine dernière, Meta avait déjà signé un partenariat avec Nvidia pour acheter des millions de GPU. Santosh Janardhan, responsable de l’infrastructure chez Meta, l’a dit sans détour : il y a une place pour Nvidia, une place pour AMD, et une place pour les puces maison de Meta.



Le groupe prévoit d’investir 135 milliards de dollars dans son infrastructure IA en 2026. Dans ce contexte, l’accord avec AMD n’est pas une alternative à Nvidia, mais un complément stratégique dans une course aux ressources qui s’accélère à vitesse vertigineuse.