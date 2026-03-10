Ray-Ban Meta : vos vidéos intimes vues par des inconnus au Kenya

Les lunettes connectées de Meta font à nouveau parler d'elles, et pas pour de bonnes raisons. Alors que les Ray-Ban Meta séduisent de plus en plus d'utilisateurs avec leur IA embarquée, une affaire de violations de la vie privée vient sérieusement ternir l'image du produit et ravive les débats autour de l'utilisation des données personnelles dans les appareils embarqués.

Des vidéos intimes entre de mauvaises mains

Tout est parti d'une enquête des quotidiens suédois Svenska Dagbladet et Göteborgs-Posten : des vidéos captées par les lunettes Ray-Ban Meta, incluant des scènes de nudité, des passages aux toilettes ou encore des données bancaires, ont été transmises à un sous-traitant kényan chargé d'annoter des données pour entraîner les IA de Meta. Des employés humains visionnaient donc ces contenus supposément privés.

Meta se défend en affirmant que les données sont filtrées et anonymisées avant envoi. Sauf que le floutage automatique s'avère défaillant dans 15 à 20% des cas selon les journalistes. Un employé du prestataire l'a résumé sans détour : "On voit tout, des salons jusqu'aux corps nus." Le régulateur britannique de la protection des données (ICO) a ouvert une enquête, suivie de deux plaintes aux États-Unis pour publicité mensongère et non-respect des lois sur la vie privée. Le comble : Meta vante ses lunettes comme "conçues pour la confidentialité, contrôlées par vous".

Apple, Siri et les leçons du passé

Cette affaire rappelle le scandale Siri de 2019, quand Apple avait fait écouter des fragments de conversations par des sous-traitants humains pour améliorer son assistant. Des bribes parfois très personnelles, enregistrées à l'insu des utilisateurs. Apple avait alors suspendu le programme et renforcé ses pratiques, sans pour autant totalement échapper aux critiques puisque la Ligue des droits de l'homme a déposé plainte en France en 2025. La firme de Cupertino a depuis misé davantage sur le traitement des données directement sur l'appareil.

La situation de Meta est cependant d'une autre ampleur : il ne s'agit plus d'extraits audio, mais de vidéos intimes filmées dans des espaces privés. Si Apple venait à lancer ses propres lunettes connectées, projet régulièrement évoqué, son positionnement historique sur la vie privée laisse penser que l'approche serait sensiblement plus rigoureuse.



Source