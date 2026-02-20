Google Pomelli veut démocratiser le shooting produit avec l'IA

Google Labs simplifie la création de visuels produits avec Pomelli : une seule photo suffit pour générer automatiquement des images professionnelles, personnalisées et prêtes à l’emploi, sans studio ni budget conséquent.

Une photo de produit, mille déclinaisons : Google Labs change la donne avec Pomelli

Photographier un produit, c’est souvent une affaire de budget. Studio, éclairage, retouches… Pour une petite marque ou un entrepreneur solo, les coûts peuvent vite grimper. C’est exactement ce problème que Google Labs a décidé d’attaquer avec la dernière mise à jour de Pomelli, baptisée Photoshoot.



Le principe est déconcertant de simplicité : une seule image de l'objet suffit. À partir de cette photo initiale, l’outil génère des visuels produit de qualité professionnelle, personnalisés et prêts à l’emploi pour des campagnes marketing. Pas besoin de refaire une séance photo à chaque changement de contexte ou de saison.



Ce qui rend l’initiative particulièrement intéressante, c’est son positionnement. Pomelli ne s’adresse pas aux grandes agences déjà équipées de workflows créatifs robustes. Il cible ceux qui n’ont ni le temps ni les moyens de produire du contenu visuel en volume. Un créateur indépendant, une boutique en ligne, une petite marque locale — voilà le profil type de l’utilisateur visé.

Et pour lever le dernier obstacle possible, Google a fait le choix d’une disponibilité gratuite. La fonctionnalité Photoshoot est accessible sans frais aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Espérons qu'elle arrive en France un de ces jours.



Derrière cette mise à jour, on perçoit une stratégie plus large de Google Labs : tester des outils d’IA générative appliquée au commerce et à la création de contenu, en partant des besoins concrets des utilisateurs plutôt que des capacités technologiques pour elles-mêmes.



La vraie question, désormais, n’est pas de savoir si l’outil fonctionne. C’est de mesurer jusqu’où il peut aller, et si la qualité des rendus tient vraiment ses promesses face aux exigences du marketing visuel moderne. Au vu des premières images et de la progression fulgurante des IA ces derniers mois, l’outil pourrait bien devenir incontournable d’ici la fin de l’année.