Meta imagine une IA qui poste sur vos réseaux sociaux après votre mort

Un brevet récent de Meta imagine une IA capable de prolonger votre présence sur Facebook après votre mort, en imitant vos interactions et votre personnalité. Entre innovation technologique et vertige éthique, cette idée relance le débat sur les limites de l’IA face au deuil et à la mémoire numérique.

Meta a breveté une IA pour continuer à poster sur vos réseaux sociaux après votre mort

Et si votre compte Facebook continuait à liker des publications, répondre à des messages, voire simuler des appels vidéo — même après votre décès ? Ce scénario, qui ressemble à de la science-fiction, est au cœur d’un brevet obtenu par Meta fin décembre dernier.



Le document décrit comment un grand modèle de langage (LLM) peut être entraîné sur l’historique d’activité d’un utilisateur — ses commentaires, ses likes, ses publications — pour ensuite simuler son comportement en ligne. Le brevet couvre aussi bien les cas d’absence prolongée (une pause des réseaux sociaux) que le décès pur et simple. Son auteur principal n’est autre qu’Andrew Bosworth, le directeur technique de Meta.



Meta a confirmé l’existence du brevet mais s’est empressé de préciser qu’il n’avait aucune intention de donner suite à ce concept. « Nous n’avons pas l’intention d’aller de l’avant avec cet exemple », a déclaré un porte-parole à Business Insider. Un classique dans l’industrie tech : déposer des brevets pour protéger des idées sans nécessairement les concrétiser.

Ce n’est pas la première fois qu’une grande entreprise explore ce territoire. En 2021, Microsoft avait déjà breveté un chatbot capable de simuler des personnes décédées. Et Mark Zuckerberg lui-même avait évoqué l’idée en 2023 dans un entretien avec Lex Fridman, suggérant que des avatars virtuels pourraient « prendre le relais » des proches disparus pour aider au deuil.



Mais les experts sont loin d’être rassurés. Des chercheurs de l’Université de Cambridge ont averti que cette catégorie d’IA constitue un « champ de mines éthique », susceptible de causer des préjudices psychologiques. Un enfant confronté à un bot imitant son parent décédé, ou une marque exploitant commercialement l’image d’un utilisateur mort — les dérives potentielles sont nombreuses.



Pour Joseph Davis, sociologue à l’Université de Virginie, le problème est plus fondamental encore. « L’une des étapes du deuil, c’est d’accepter la perte réelle. Laissez les morts être morts », dit-il sobrement. Une phrase qui résume bien le malaise que provoque ce brevet, même si Meta assure ne jamais vouloir l’activer.



