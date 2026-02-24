Le 23 février 2026, IBM a subi une chute spectaculaire de 13 % en Bourse, effaçant près de 31 milliards de dollars de capitalisation en une seule séance. À l’origine de cette secousse : l’annonce par Anthropic que son outil Claude Code pouvait accélérer la modernisation du COBOL, un langage au cœur des systèmes historiques sur lesquels repose une part importante de l’activité d’IBM.

IBM s’effondre en bourse après l’annonce d’Anthropic sur Claude Code

Le 23 février 2026, l’action IBM a chuté de 13 % en une seule journée, sa pire performance depuis octobre 2000. En quelques heures, c’est près de 31 milliards de dollars de capitalisation boursière qui se sont évaporés. La cause ? Un simple billet de blog publié par Anthropic.

Claude Code s’attaque au COBOL

Anthropic a annoncé que son outil Claude Code était désormais capable d’accélérer la modernisation du COBOL, un langage de programmation créé en 1959 qui reste pourtant au cœur des systèmes critiques mondiaux. Banques, compagnies aériennes, administrations publiques… 95 % des transactions aux distributeurs automatiques aux États-Unis reposent encore sur ce langage vieillissant.



Le problème jusqu’ici était simple, moderniser un système COBOL qui coûte une fortune. Il fallait des équipes entières de consultants, des années de travail, et des budgets colossaux. Claude Code prétend renverser cette équation en automatisant l’analyse du code, en cartographiant les dépendances et en documentant les flux de travail en quelques semaines seulement.

Pourquoi IBM est dans le viseur

IBM est le principal fabricant des ordinateurs centraux (mainframes) sur lesquels tourne le COBOL. Une part significative de ses revenus provient directement de la vente, de la maintenance et du conseil autour de ces systèmes. Si l’IA permet aux entreprises de migrer plus facilement vers des langages modernes, elles pourraient tout simplement ne plus avoir besoin des services qu’IBM leur facture depuis des décennies.



IBM a tenté de rassurer les marchés en affirmant que ses mainframes restaient incontournables et que ses clients ne souhaitaient pas migrer. Certains analystes partagent cette prudence, notant que les entreprises avaient déjà la possibilité de quitter les mainframes IBM, mais continuaient d’y rester.

Une panique qui dépasse IBM

Cette chute s’inscrit dans un climat de nervosité plus large. Avec le lancement de Claude Code Security la semaine précédente, les valeurs de cybersécurité avaient déjà subi une vague de ventes massives. IBM, Accenture et Cognizant ont toutes été touchées le même jour. Sur l’ensemble du mois de février 2026, IBM a perdu 27 % de sa valeur, son pire mois depuis 1968.



La question qui se pose désormais est de savoir si les marchés ont surréagi à une annonce, ou si cette fois, la menace de l’IA sur les modèles économiques traditionnels est bel et bien réelle et durable.