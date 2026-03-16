Sam Altman voit un futur où l’IA sera aussi vitale que l’eau et l’électricité

L’intelligence artificielle peut-elle devenir aussi essentielle que l’eau ou l’électricité ? Le PDG d’OpenAI, l’entreprise derrière ChatGPT, en est bien évidemment convaincu.

Sam Altman veut vendre l’intelligence artificielle comme on vend l’électricité

Il y a des déclarations qui marquent les esprits, et celle de Sam Altman au BlackRock U.S. Infrastructure Summit, le 13 mars, en fait partie. Devant un parterre d’investisseurs en infrastructures, le PDG d’OpenAI a résumé en une phrase sa vision du futur de l’IA. Une ressource de base, facturée à l’usage, comme l’eau ou le courant électrique.



L’image n’est pas anodine. En comparant l’intelligence artificielle à une utilité domestique, Altman ne parle pas d’un abonnement logiciel classique ni d’une offre premium réservée aux entreprises. Il décrit un modèle où n’importe qui pourrait consommer de la puissance intellectuelle à la demande, selon ses besoins, et payer en proportion.

Derrière cette vision se cache un enjeu concret et immédiat, la demande en capacité de calcul explose, et les serveurs ne suivent pas. Altman a été direct sur ce point. Sans infrastructure suffisante, deux scénarios se profilent : le rationnement ou la flambée des prix, les deux étant inacceptables si l’objectif est de rendre l’IA accessible au plus grand nombre. C’est pourquoi OpenAI multiplie les partenariats avec des acteurs de l’énergie et des data centers afin d'héberger les milliards de data nécessaires à ChatGPT, et pourquoi cette conférence d’investisseurs en infrastructures était le cadre idéal pour ce discours.



La formule a immédiatement circulé sur les réseaux. Certains y voient une promesse d’abondance cognitive sans précédent. D’autres, plus sceptiques, posent une question grinçante : que se passe-t-il si vous dépassez votre forfait d’intelligence ? La blague dit beaucoup sur les angoisses que suscite ce modèle.



Précisons tout de même qu'OpenAI est une société qui a actuellement des milliards d'euros de dettes et qui fait tout son possible pour imaginer un futur où elle pourrait justement rembourser cette dette. Il n'est donc pas très surprenant de voir son PDG faire toutes sortes de déclarations qui vont dans ce sens.