Apple lance 26.5 bêta 1 pour iOS, iPadOS, macOS, watchOS, visionOS, tvOS

Apple vient de lancer la première bêta d’iOS 26.5 pour les développeurs, ouvrant un nouveau cycle de tests riche en nouveautés sur iPhone, mais aussi les versions équivalentes sur iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV et autre Vision Pro. On attend toujours un premier signe du nouveau Siri. Si ce n’est pas maintenant, ce sera dans iOS 27 en juin prochain.

Apple lance la bêta d’iOS 26.5 (pour les développeurs)

Apple vient de publier les premières bêtas développeurs de ses prochaines mises à jour mineures : iOS 26.5, iPadOS 26.5, macOS 26.5, watchOS 26.5, visionOS 26.5 et tvOS 26.5. Comme à chaque nouveau cycle de test, ces versions sont pour l’instant réservées aux développeurs enregistrés, avant une diffusion plus large attendue dans les semaines suivantes.



Ces bêtas arrivent alors qu’une question revient de manière récurrente dans la communauté Apple : celle du nouveau Siri dopé à l’intelligence artificielle. Annoncé avec fracas lors de la WWDC 2024, cet assistant repensé en profondeur se fait attendre depuis deux ans maintenant. Chaque nouvelle bêta relance l’espoir de le voir enfin pointer le bout de son nez, et cette version 26.5 ne fait pas exception. Apple tiendra-t-elle enfin sa promesse avec cette mise à jour ? Rien n’est confirmé pour l’instant, mais les attentes restent très élevées.

Au-delà de Siri, ces premières bêtas pourraient également apporter leur lot de corrections de bugs, d’améliorations de performances et de petites nouveautés fonctionnelles disséminées dans les différentes plateformes. C’est souvent dans les versions mineures que se cachent des ajustements bienvenus, discrets mais appréciables au quotidien.



De notre côté, nous allons éplucher ces bêtas avec attention dès maintenant. Comme pour chaque mise à jour, nous vous partagerons toutes les nouveautés intéressantes au fil de nos découvertes, qu’il s’agisse de changements visuels, de nouvelles options ou de fonctionnalités inédites. Restez connectés.