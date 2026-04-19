Apple a déjà montré un aperçu de Siri dans iOS 27

Alors que la WWDC 2026 approche à grand pas, Apple commence déjà à dévoiler des indices sur la refonte majeure de Siri attendue désormais avec iOS 27. Selon Mark Gurman de Bloomberg, le visuel officiel de la WWDC 2026 (avec son effet de lueur colorée) donne un aperçu direct du nouveau look de l’assistant vocal. Ce design serait particulièrement spectaculaire en mode sombre, ce qui explique le choix d’un fond noir pour l’affiche de la conférence.

Un Siri qui sort de la Dynamic Island

D’après les informations de notre confrère américain, la nouvelle interface de Siri apparaîtrait directement depuis la Dynamic Island. Lorsque vous invoquez l’assistant, celle-ci s’agrandit pour afficher un champ de saisie avec le texte « Rechercher ou demander », accompagné d’un curseur lumineux qui rappelle l’effet « 26 » du logo de la WWDC.



Ce serait la deuxième refonte de Siri depuis l’ère des modèles de langage. La première version, introduite avec iOS 18 et Apple Intelligence, utilisait un effet arc-en-ciel autour de l’écran. Face aux retards sur les fonctionnalités promises, Apple serait retournée à la planche à dessin.

Une expérience plus proche des chatbots modernes

Avec iOS 27, Siri devrait enfin proposer une conversation fluide et continue, permettant plusieurs demandes dans une même phrase. L’assistant gagnera également en contexte personnel et en conscience de l’écran (on-screen awareness), deux fonctionnalités très attendues.



Le « cerveau » de cette nouvelle version reposera sur des modèles de fondation développés par Apple en partenariat avec Google Gemini. Par ailleurs, comme déjà évoqué, une application Siri dédiée devrait faire son apparition, permettant de consulter l’historique des conversations. Les interfaces de recherche de Siri et Spotlight devraient également être unifiées.

Lancement prévu en juin

Apple présentera officiellement iOS 27 lors de la keynote de la WWDC le 8 juin 2026. Le déploiement grand public est attendu en septembre, en même temps que les nouveaux iPhone 18 Pro, Pro Max et Ultra (pliable). Cette refonte de Siri est présentée comme l’une des principales nouveautés d’iOS 27, et pourrait marquer un tournant important pour l’assistant vocal d’Apple.