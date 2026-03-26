iOS 27 : Apple va laisser Claude et Gemini s'intégrer à Siri

Bonne nouvelle pour ceux qui trouvaient Siri un peu trop fermé : Apple prépare une ouverture majeure de son assistant pour iOS 27. Selon Mark Gurman de Bloomberg, la firme de Cupertino va permettre aux applications de chatbots tiers d'interagir directement avec Siri, via un nouveau système baptisé "Extensions". ChatGPT ne sera donc plus le seul invité à la table.

Concrètement, tout utilisateur ayant installé Claude d'Anthropic ou Gemini de Google depuis l'App Store pourra rediriger ses requêtes vers ces services depuis Siri, exactement comme cela fonctionne aujourd'hui avec ChatGPT. La nouveauté, c'est que ce choix sera centralisé dans les Réglages, sous la section Apple Intelligence et Siri, avec une liste d'extensions à activer ou désactiver selon ses préférences. Apple ira même jusqu'à proposer des liens de téléchargement directs pour les apps compatibles, simplifiant encore l'adoption.

Ce changement met fin au partenariat exclusif d'OpenAI avec Apple, qui courait depuis le lancement d'Apple Intelligence en 2024. D'autres acteurs comme Perplexity, Meta AI, Grok ou Microsoft Copilot pourraient aussi rejoindre l'écosystème, bien qu'Apple n'ait pas encore précisé si toutes les apps seront éligibles ou si une validation sera requise. Les développeurs devront en tout cas mettre à jour leurs apps pour prendre en charge le nouveau système, tout comme ils ont dû le faire pour l'intégration CarPlay des chatbots arrivée avec iOS 26.4.

Siri se refait une santé pour iOS 27

Apple prépare parallèlement une refonte complète de Siri, avec une toute nouvelle interface conversationnelle et une application dédiée attendue sur iPhone, iPad et Mac. Le nouveau Siri, dont l'architecture repose sur les modèles Gemini de Google, pourra gérer des échanges en texte et en voix, analyser le contenu affiché à l'écran et interagir nativement avec des apps comme Photos, Mail ou Messages.

Il faut bien distinguer deux choses : d'un côté, l'utilisation des modèles Gemini en coulisses pour propulser les fonctionnalités natives d'Apple Intelligence, et de l'autre, la possibilité pour les utilisateurs d'accéder à l'application Gemini via les Extensions. Ce sont deux niveaux d'intégration distincts. Côté business, Apple a aussi tout à gagner : en poussant les abonnements premium à ces services IA via l'App Store, la firme perçoit sa commission habituelle sur chaque transaction.

Tout devrait être officialisé lors de la WWDC 2026, prévue le 8 juin à Apple Park. iOS 27 s'annonce comme l'une des mises à jour les plus ambitieuses depuis des années sur le front de l'IA, et Siri pourrait enfin sortir de la case "assistant basique" dans laquelle il est resté coincé bien trop longtemps.



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