Le vice-président d’Apple Music est cash sur le Lossless !

Oliver Schusser, vice-président d’Apple Music, a fait une déclaration très franche dans une interview accordée à Billboard : pour la grande majorité des gens, le lossless audio ne fait aucune différence audible.

Spatial Audio vs Lossless : deux philosophies opposées

Lors de l’interview, Schusser explique la stratégie d’Apple Music depuis le lancement de Spatial Audio :

Nous voulions créer un nouveau standard avec deux critères : que les gens normaux puissent vraiment entendre la différence, et que cela fonctionne sur le maximum d’appareils possible.

Et il ajoute, sans détour :

Si on faisait un test en aveugle sur un iPhone avec des écouteurs… même vous et moi qui travaillons dans l’industrie, la plupart des fans ne feraient pas la différence avec du lossless.

Il ne dit pas que personne ne peut entendre la différence, mais il confirme ce que beaucoup d’auditeurs soupçonnaient : pour l’utilisateur lambda, le passage au lossless apporte très peu (voire rien) par rapport à un bon fichier compressé bien encodé.



C’est d’ailleurs pour cette raison que Spatial Audio a toujours été mis en avant par Apple, tandis que le lossless reste en retrait.

D’autres révélations intéressantes

Au cours de l’interview, Oliver Schusser a également confié :

Apple Music affiche le taux de churn (désabonnement) le plus bas du secteur.

La musique générée par IA représente moins de 0,5 % de l’écoute globale sur la plateforme.

Les abonnements gratuits avec pubs sont pour lui « le mécanisme de marketing le moins cher du monde » : les labels fournissent le contenu, Apple fait la promotion, et convertit ensuite en abonnés payants. En clair, pas d'Apple Music gratuit prévu.

Notre avis

Cette franchise fait du bien. Apple a toujours vendu le lossless comme une révolution, alors qu’en conditions réelles (écoute nomade avec des AirPods ou des écouteurs classiques), la différence est souvent imperceptible pour la majorité des utilisateurs.



Spatial Audio, en revanche, apporte une vraie valeur ajoutée perceptible par beaucoup plus de monde. Le choix stratégique d’Apple d’insister dessus plutôt que sur le lossless semble donc parfaitement logique. Et vous, entendez-vous vraiment une différence entre le lossless et le AAC sur Apple Music ? Ou Spatial Audio vous a-t-il plus marqué ?