Bons plans iOS : Codenames, MO: Astray, Invert et GTA: Vice City

Les bons plans iOS du jour : 2 applis gratuites, 1 jeux gratuits et 10 promos avec notamment Codenames, MO: Astray, Invert et GTA: Vice City. L'occasion d'économiser 56€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

GTA: Vice City (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.90.0, 2,8 Go, iOS 16.0, Rockstar Games) passe de 19,99 € à gratuit. Précision importante, le jeu passe de quasiment vingt euros à gratuit pour permettre de le tester pendant 30 minutes avant de payer en in-app.



Grand Theft Auto: Vice City plonge dans l'univers des années 80 à Vice City, une ville tropicale aux néons vifs, où Tommy Vercetti gravit les échelons de la criminalité au milieu de trahisons, vengeances, excès et possibilités infinies, avec des coiffures excentriques et costumes pastel. Le remake, via la Definitive Edition de 2021 ou le mod fan-made NextGen Edition sur le moteur de GTA IV sorti en janvier 2025, offre des graphismes améliorés, animations fluides et gameplay inspiré de GTA 5 pour une expérience incontournable. Télécharger le jeu gratuit GTA: Vice City

Applications gratuites iOS :

Watermark (App, iPhone / iPad, v4.1.2, 6 Mo, iOS 15.0, Evgeniy Konev) passe de 6,99 € à gratuit. L'application Watermark permet d'ajouter des filigranes personnalisés (texte, photos, QR codes) ou via modèles rapides sur PDF et images, avec options pour sélectionner les pages à filigraner, convertir les PDF en images sécurisées, traiter plusieurs documents et prévisualiser les résultats. Sans publicité, elle offre une création de logos directe et une interface intuitive pour des ajustements précis. Télécharger l'app gratuite Watermark

let's led (App, iPhone / iPad, v1.1.1, 10 Mo, iOS 10.0, 子浩 张) passe de 0,99 € à gratuit. Let's Led peut être pratique, mais il peut aussi être très amusant grâce au support des symboles. La vitesse de défilement, la police, la couleur du texte et la taille du texte peuvent toutes être ajustées de diverses manières.



Choisissez parmi plus de 100 symboles à afficher, ou affichez simplement l'heure et utilisez Let's Led comme une horloge de chevet. Télécharger l'app gratuite let's led

Promotions iOS :

Codenames (Jeu, Casse-tête, , v1.57.4021, 206 Mo, iOS 15.0, CGE Digital s.r.o.) passe de 4,99 € à 0,99 €. L'application Codenames transforme le célèbre jeu de société d'association de mots en une expérience mobile dynamique, où deux équipes s'affrontent dans des duels de déduction et de stratégie, offrant des heures de plaisir multijoueur asynchrone. Inspirée du jeu culte de Vlaada Chvátil, elle propose des milliers de mots thématiques, des modes variés et des défis solo, jouables à tout moment et n'importe où.



À ce prix, ne le manquez pas ! Télécharger Codenames à 0,99 €

Kaiju Attack (Jeu, , iPhone / iPad, v1.0.9, 103 Mo, iOS 12.0, Game Stew) passe de 2,99 € à 1,99 €. Dans le jeu Kaiju Attack, vous incarnez un commandant chargé de diriger une force unie pour vaincre un Kaiju menaçant le monde, en combinant stratégie et éléments de puzzle pour protéger les villes et minimiser les pertes. Sauvez huit pays afin de débloquer leurs capacités uniques, affrontez dix Kaiju différents en utilisant huit armes secrètes comme le Frozen Tank ou le Rail Gun, et explorez la Kaiju Gallery pour découvrir leurs histoires et faiblesses. Télécharger Kaiju Attack à 1,99 €

Four Last Things (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.1, 622 Mo, iOS 8.0, Akupara Games) passe de 3,99 € à 2,99 €. Dans Four Last Things, un jeu d'aventure point-and-click créé à partir de peintures de la Renaissance, vous embarquez dans une quête absurde pour l'absolution, mêlant vols poétiques, négociations avec des évêques et sérénades à l'idiot du village, dans un style évoquant Monkey Island revisité par un fan de Monty Python en Flandre du XVIe siècle. Avec son univers interactif riche, sa musique classique, ses puzzles logiques, ses concours de mangeurs de tartes et son humour nonsensique ponctué de moments profonds, le jeu offre une expérience hilarante et visuellement unique, saluée par les joueurs. Télécharger Four Last Things à 2,99 €

MO: Astray (Jeu, Action / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.3.6, 2,5 Go, iOS 9.0, Rayark International Limited) passe de 4,99 € à 1,99 €. Dans MO: Astray, un jeu d'action et de puzzles en side-scrolling en pixel-art adorable mais sombre, vous incarnez MO, une créature éveillée dans un laboratoire abandonné envahi par des plantes parasites aliens, où vous devez affronter un environnement hostile, des humains zombifiés et résoudre des énigmes pour percer le mystère de votre existence. Utilisez des capacités uniques comme l'adhésion aux surfaces, la lecture d'esprits pour parasiter les monstres ou des dashes aériens dans un gameplay à 360 degrés, accompagné d'une bande-son émouvante et d'un design environnemental sci-fi immersif, avant la sortie imminente de la version mobile. Télécharger MO: Astray à 1,99 €

Implosion (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.5.3, 3,1 Go, iOS 9.0, Rayark International Limited) passe de 1,99 € à 0,99 €. Dans Implosion, un des premiers titres mobiles AAA, vingt ans après la chute de la Terre, les derniers humains affrontent l'extinction en incarnant le pilote de la battle suit War-Mech series III, l'arme ultime contre la mystérieuse forme de vie XADA, avec des graphismes époustouflants, un doublage de première classe et une production audio hollywoodienne incluant des scores orchestraux mixés par le Grammy Award winner John Kurlander. Profitez d'une interface tactile intuitive, d'un vaste arsenal d'armes super-tech upgradables via le système ARK Kernel, et fusionnez homme et machine pour assurer la survie de l'espèce dans un gameplay immersif. Télécharger Implosion à 0,99 €

Art of Rally (Jeu, Simulation / Course, iPhone / iPad, v1.0.9, 2,2 Go, iOS 14.0, Noodlecake) passe de 8,99 € à 3,99 €. Vous aimez les jeux de course, en particulier le rally ? Alors jetez un oeil à Art of Rally, notre coup de coeur de la semaine à sa sortie.



Beau, avec son style rétro singulier, et complet grâce à différents modes de conduite travaillés, Art of Rally fait la part belle aux engins des années 60, 70 et 80. Que vous soyez novice dans la conduite automobile ou un expert recherchant des challenges, le jeu s'adapte à tous les niveaux avec des techniques de conduite avancées comme le drift, le contre-braquage, le freinage du pied gauche, et le talon-pointe. Un véritable Masterclass, désormais à prix cassé ! Télécharger Art of Rally à 3,99 €





Lichtspeer (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.1.4, 385 Mo, iOS 9.0, Noodlecake) passe de 3,99 € à 0,99 €. LICHTSPEER est un jeu de lancer de javelot lumineux dans un futur germanique ancien, rappelant l'atmosphère des jeux d'arcade des années 80, avec une touche brutale, stylée et psychédélique. Dans ce monde unique, où cohabitent des vikings manchots, des wurstzombies et des géants de glace hipsters, un champion antique armé d'une arme élégante est appelé pour équilibrer l'univers. Plongez dans cette aventure pour explorer le futur, déguster des strudels, avec 10 lichtpouvoirs à améliorer, plus de 60 niveaux délirants, 6 combats de boss intenses, et des succès et classements à conquérir. Télécharger Lichtspeer à 0,99 €

Invert (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.3, 188 Mo, iOS 7.0, Noodlecake) passe de 2,99 € à 0,99 €. Invert est un jeu de réflexion minimaliste où les joueurs inversent les couleurs des cases d'une grille en appuyant sur des boutons périphériques, visant à unifier la couleur de la grille en un minimum de coups, avec des énigmes simples à résoudre mais difficiles à optimiser, idéales pour les amateurs de logique et de Rubik's Cube. Il propose une campagne sans limite de temps, un mode Défi chronométré, un mode Expert corsé, 20 niveaux rejouables avec bandes-son uniques, deux modes de jeu distincts, et aucune publicité. Télécharger Invert à 0,99 €

Wreckfest (Jeu, Course / Action, iPhone / iPad, v1.0.88, 1017 Mo, iOS 14.0, HandyGames) passe de 9,99 € à 3,99 €. L'un de nos plus gros coups de coeur de l'année 2022 est en encore promo ! Enfin un véritable jeu de course délirant et magnifique sur iPhone, iPad et Apple TV. Regardez le trailer vidéo de Wreckfest mobile : Faites chauffer la gomme et froissez de la tôle dans Wreckfest mobile. Si vous êtes nostalgique de feu Destruction Derby sur PS1, alors vous pouvez foncer sur ce nouveau jeu qui a connu un grand succès sur PS4 et PS5 notamment. Un moteur graphique de grande qualité, une bande-son accrocheuse, des courses variées, une tonne de voitures, de la personnalisation utile et des adversaires prêts à tout, même à plier leur bolide. Télécharger Wreckfest à 3,99 €