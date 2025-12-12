Bons plans iOS : Little Big Workshop, Realpolitiks Mobile, Reflexed et Trial of Dragon

Les bons plans Apple du jour : 3 applis gratuites, 2 jeux gratuits et 8 promos avec notamment Little Big Workshop, Realpolitiks Mobile, Reflexed et Trial of Dragon. L'occasion d'économiser 63 € !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

Trial of Dragon (Jeu, Jeux de rôle / Stratégie, iPhone / iPad, v1.3.6, VO, 38 Mo, iOS 11.0, Jampot Software co., ltd) passe de 0,99 € à gratuit. Ce jeu de stratégie au tour par tour en pixel-art roguelike vous invite à former une équipe multi-classes parmi 12 disponibles (Guerrier, Archer, Mage, Prêtre, Voleur, Picador, Chaman, Paladin, Blaster, Mousquetaire, Berserker, Nécromancien), chacune dotée de cinq compétences uniques, pour explorer des centaines de cartes aléatoires. Affrontez ennemis et boss puissants, collectez des centaines d’objets et équipements pour upgrader vos héros, et accomplissez des dizaines de quêtes dans des aventures imprévisibles et addictives. Télécharger le jeu gratuit Trial of Dragon

Focus Plant (Jeu, Productivité, iPhone, v4.4.4, VF, 284 Mo, iOS 11.0, Shikudo) passe de 3,99 € à gratuit. Focus Plant est une application ludique anti-addiction qui transforme chaque minute de concentration en gouttes de pluie pour faire pousser des plantes adorables et sauver des mondes arides. En bloquant les distractions, en suivant vos sessions de focus et en récompensant vos efforts, elle vous aide à vaincre l’envie du téléphone, à renforcer l’autodiscipline et à collectionner des centaines de plantes mignonnes tout en reprenant le contrôle de votre temps. Télécharger le jeu gratuit Focus Plant

Applications gratuites iOS :

Dark Chess+ (App, iPhone / iPad, v5.60, VO, 61 Mo, iOS 15.6, Oscar Tsang) passe de 4,99 € à gratuit. Dark Chess+ est une variante passionnante des échecs chinois aux règles radicalement différentes, où seules les pièces de niveau supérieur peuvent capturer celles de niveau inférieur. Vous perdez la partie si toutes vos pièces sont éliminées ou si vous ne pouvez plus effectuer de mouvement. Télécharger l'app gratuite Dark Chess+

Reflexed (App, iPhone, v1.1, VO, 20 Mo, iOS 15.1, P22 Limited) passe de 2,99 € à gratuit. Reflexive est l'outil ultime pour patients et kinésithérapeutes : il suffit de prendre une photo de votre mouvement pour que l'application mesure instantanément l'angle, suive votre progression et enregistre l'évolution de votre amplitude articulaire. Idéal pour la rééducation, le suivi de récupération, les objectifs de souplesse ou les évaluations professionnelles, il rend simple et précis le suivi de la mobilité. Télécharger l'app gratuite Reflexed

Six Seven Button (App, iPhone, v2.1, VO, 7 Mo, iOS 15, Pythia Labs LLC) passe de 0,99 € à gratuit. The 67 App est une application ultra-minimaliste qui tient parfaitement sa promesse : un seul tap sur le bouton et l’audio se lance immédiatement, sans aucune complication. Totalement hors-ligne, sans collecte de données, sans compte ni tracking, elle offre une simplicité absolue et un respect total de la vie privée. Télécharger l'app gratuite Six Seven Button

Promotions iOS :

Little Big Workshop (Jeu, Stratégie / Simulation, iPhone / iPad, v1.0.13, VF, 312 Mo, iOS 14.0, HandyGames) passe de 9,99 € à 1,99 €. Little Big Workshop, acclamé sur PC, Switch, PS4 et Xbox, débarque sur mobile avec son gameplay unique de gestion d'usine magique apparaissant dans votre salon. Gérez des ouvriers dévoués pour produire plus de 50 objets variés comme des canards en caoutchouc, drones ou scooters à partir de divers matériaux, investissez dans machines et expansions pour développer votre empire dans un bac à sable créatif où chaque usine est unique. Télécharger Little Big Workshop à 1,99 €

El Hijo (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0.3, VF, 1,2 Go, iOS 13.0, HandyGames) passe de 9,99 € à 0,99 €. "El Hijo - A Wild West Tale" est un jeu de western captivant où vous guidez un garçon de six ans, "El Hijo", dans une quête discrète pour retrouver sa mère à travers un monastère, un désert hostile et une ville criminelle. Axé sur la furtivité et l'espièglerie, il utilise le jeu des ombres pour éviter les ennemis, gagnant en ruse face aux dangers. Télécharger El Hijo à 0,99 €

Ace Attorney Trilogy (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.00.01, VF, 986 Mo, iOS 13.3, CAPCOM) passe de 27,99 € à 14,99 €. Devenez avocat et prouvez l'innocence de votre client au tribunal ! Suivez les débuts du jeune avocat Phoenix Wright avec les trois premiers jeux de la série réunis dans un seul pack !

Les 14 épisodes de "Phoenix Wright: Ace Attorney", "Phoenix Wright: Ace Attorney – Justice for All", et "Phoenix Wright: Ace Attorney – Trials and Tribulations" sont inclus ! Mieux, Ace Attorney est traduit en français ! Télécharger Ace Attorney Trilogy à 14,99 €

Realpolitiks Mobile (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.6.4, VO, 196 Mo, iOS 8.0, Jujubee) passe de 5,99 € à 0,99 €. Realpolitiks est un jeu de stratégie en temps réel acclamé où vous dirigez un pays contemporain, utilisant puissance militaire et économique pour naviguer crises géopolitiques, conflits internationaux et scénarios comme la désintégration de l'UE ou une Troisième Guerre mondiale. Dans un bac à sable mondial basé sur trois régimes (démocratie, autoritarisme, totalitarisme), étendez votre territoire via diplomatie, conquêtes ou colonies en mer pour dominer les classements en économie, technologie et suprématie militaire, avec totale liberté morale. Télécharger Realpolitiks Mobile à 0,99 €

Street Fighter IV Champion Edition (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.08.02, VF, 2,1 Go, iOS 15.0, CAPCOM) passe de 5,99 € à 0,99 €. Le dernier titre mobile de la saga reprend les grandes lignes de SF 4 Volt et y ajoute des graphismes modernisés, un support des manettes MFI, le mode en ligne en WiFi et surtout 3 nouveaux combattants prêts à en découdre. Cela porte le nombre de "fighters" à 32 héros en tout. Comme les opus précédent, c'est du très bon, premium (pas d'in-apps) et fidèle à la saga ! Télécharger Street Fighter IV Champion Edition à 0,99 €

A Master of Go (Jeu, Stratégie / Jeux de société, iPhone / iPad, v7.5.0, VO, 404 Mo, iOS 12.0, Yuji Ichikawa) passe de 9,99 € à 7,99 €. Cette IA pour Go intègre des réseaux neuronaux open-source puissants comme Leela Zero, ELF OpenGo, PhoenixGo, Minigo, SAI et optionnellement KataGo, servant d'adversaire redoutable et de professeur idéal pour l'étude. Sur iPad Pro M2, elle dépasse 650 playouts/seconde avec ELF OpenGo v1 (250 avec KataGo), surpassant les notebooks ; même sur iPhone 6 (1/sec), elle reste plus forte que la plupart des amateurs malgré plus d'erreurs de lecture. Télécharger A Master of Go à 7,99 €

A Game About Digging A Hole (Jeu, Simulation, iPhone, v1.4, VF, 462 Mo, iOS 15.0, Headup GmbH) passe de 4,99 € à 2,99 €. Plongez dans une aventure souterraine libre où vous creusez profondément, vendez vos trouvailles pour améliorer votre équipement et explorez toujours plus loin, chaque pelletée vous rapprochant de la vérité sans règles ni précipitation. À prix d’un café, ce jeu procure un amusement bien plus prolongé et addictif ! Télécharger A Game About Digging A Hole à 2,99 €