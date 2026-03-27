Bons plans iOS : Meridian 157: Chapitre 1, Divinity - Original Sin 2, Sniper Elite 4 et DeluxeFX

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 1 jeu gratuit et 9 promos avec notamment Meridian 157: Chapitre 1, Divinity - Original Sin 2, Sniper Elite 4 et DeluxeFX. L'occasion d'économiser 50 € !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

Meridian 157: Chapitre 1 (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.1.9, VF, 202 Mo, iOS 13.0, NovaSoft Interactive Ltd) passe de 1,99 € à gratuit. Meridian 157: Chapter 1 est un jeu d’aventure point & click inspiré des classiques, où vous incarnez David Zander, un météorologue médico-légal piégé dans une installation mystérieuse sur une île subarctique isolée au large de l’Alaska, après avoir enquêté sur une étrange anomalie météorologique liée au 157e méridien. Explorez ce complexe abandonné, résolvez des puzzles ingénieux et découvrez qui l’a construit, pourquoi il a été évacué, tout en profitant d’une ambiance flippante avec bande-son immersive, un système d’indices utile et une intrigue palpitante (disponible en français, sans pubs intrusives). Télécharger le jeu gratuit Meridian 157: Chapitre 1

Applications gratuites iOS :

Greenizer (App, iPhone, v1.2, VF, 4 Mo, iOS 18.6, Michael Schwarz) passe de 0,29 € à gratuit. Greenizer est une app simple qui affiche une zone de couleur unie (vert ou bleu) sur votre iPhone ou iPad pour servir de tracker de tracking dans d’autres applications de montage photo ou vidéo. Il suffit de choisir la couleur et d’ajuster la taille pour obtenir le meilleur résultat en chroma key, idéal pour remplacer facilement l’arrière-plan plus tard. Télécharger l'app gratuite Greenizer

DeluxeFX (App, iPhone / iPad, v26.1.0, VO, 81 Mo, iOS 18.0, Umit Yoruk) passe de 0,99 € à gratuit. DeluxeFX est une application de color grading professionnelle directement sur iPhone qui apporte une vraie science colorimétrique cinématographique : roulement naturel des hautes lumières, ombres riches, tons de peau préservés et export en 10-bit sans banding. Avec des outils complets (roues de couleurs 3 voies, courbes RGB, HSL, LUTs cinématiques importables), des effets film (halation, grain, Pro-Mist) et la prise en charge des formats Log (Apple Log, S-Log3, V-Log…), elle permet de réaliser un étalonnage digne des suites pro directement sur mobile. Télécharger l'app gratuite DeluxeFX

OpenWire RSS Reader (App, iPhone, v1.5.0, VO, 5 Mo, iOS 17.0, Four Corners Development Group) passe de 0,99 € à gratuit. OpenWire est un lecteur RSS moderne et épuré conçu pour suivre le web à votre manière, sans algorithme ni distraction. Abonnez-vous à n’importe quel flux RSS ou Atom (actualités, blogs comme iPhoneSoft, newsletters), organisez-les par catégories, et profitez d’une lecture chronologique simple, rapide, avec widget sur l’écran d’accueil. Léger, respectueux de votre batterie et 100 % privé (aucun tracking). Le tout gratuit avec la promotion ! Télécharger l'app gratuite OpenWire RSS Reader

Promotions iOS :

Divinity - Original Sin 2 (Jeu, Jeux de rôle, iPhone, v3.6.74, VF, 1.7 Go, iOS 14.2, Larian Studios) passe de 27,99 € à 7,99 €. Déjà en promotion !



Divinity: Original Sin 2, un jeu AAA qui vous permet de créer un héros unique comme un elfe mangeur de chair, un lézard impérial ou un mort-vivant, avec des réactions NPC adaptées à votre race, et de former un groupe de 2 à 4 compagnons pour des combats stratégiques au tour par tour exploitant environnement, hauteurs et éléments. Explorez un vaste monde de Rivellon en solo ou en co-op jusqu'à 4 joueurs avec écran partagé fluide, manettes supportées, Game Center et iCloud, pour devenir le nouveau dieu - attention, jeu next-gen iPad exigeant 18 Go et appareils compatibles ! Télécharger Divinity - Original Sin 2 à 7,99 €

Sniper Elite 4 (Jeu, Aventure / Action, iPhone, v1.2.2, VF, 1.9 Go, iOS 17.0, Rebellion Games) La réduction est de 75% sur les achats in-apps.



Après avoir été bien accueilli sur consoles, Sniper Elite 4 débarque sur mobile. Ainsi, on retrouve un gameplay immersif durant la Seconde Guerre mondiale, où vous jouez Karl Fairburne sur la côte italienne pour libérer le pays du fascisme. Le jeu se distingue par ses vastes niveaux de campagne, un système balistique réaliste, et une célèbre caméra aux rayons X pour des éliminations détaillées. Avec des millions de joueurs, il est acclamé pour son authenticité, est compatible avec divers appareils Apple, et supporte à la fois les commandes tactiles et les manettes. Télécharger le jeu gratuit Sniper Elite 4

Meridian 157: Chapitre 2 (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.1.7, VF, 326 Mo, iOS 13.0, NovaSoft Interactive Ltd) passe de 2,99 € à 1,99 €. Meridian 157 Chapitre 2 est une série d’aventures point & click atmosphérique où vous incarnez David Zander, un météorologue piégé dans une installation mystérieuse et effrayante sur une île subarctique isolée. Votre mission : explorer des environnements sombres et immersifs, résoudre des puzzles difficiles mais logiques, et percer le secret de cette base abandonnée pour survivre. Le prologue est gratuit, les chapitres se suivent, avec une ambiance tendue, une belle musique originale, un système d’indices utile et un nouveau mode daltonien. Disponible en français. Parfait pour les fans de jeux d’enquête et d’énigmes immersives ! Télécharger Meridian 157: Chapitre 2 à 1,99 €

Meridian 157: Chapitre 3 (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.1.2, VF, 755 Mo, iOS 13.0, NovaSoft Interactive Ltd) passe de 3,99 € à 1,99 €. Meridian 157: Chapitre 3 est la conclusion épique et la plus longue de la série d’aventures point & click. Vous incarnez le Dr David Zander, piégé au cœur d’une installation mystérieuse sur une île subarctique, où vous explorez des cavernes en ruine et des laboratoires sinistres pour découvrir le terrible secret du projet FLARE et empêcher un désastre imminent. Ce chapitre final propose les puzzles les plus uniques et difficiles de la série, une ambiance très immersive, une bande-son angoissante et un système d’indices à deux niveaux (disponible en français et avec mode daltonien). Télécharger Meridian 157: Chapitre 3 à 1,99 €

Little Nightmares (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0.7, VO, 2.3 Go, iOS 15.0, Playdigious) passe de 8,99 € à 4,99 €. L'un des meilleurs jeux actuellement sur mobile ! Commencez par regarder la vidéo trailer de Little Nightmares Mobile : Little Nightmares Mobile est un jeu d'aventure horrifique captivant, désormais disponible sur iOS et Android, où vous incarnez Six, tentant de s'échapper du Maw, un vaisseau mystérieux rempli d'âmes corrompues, à travers des énigmes complexes et des environnements cauchemardesques. Avec une direction artistique sinistre et un design sonore effrayant, ce puzzle-platformer vous plonge dans vos peurs enfantines, mêlant action, furtivité et exploration dans une maison de poupée aussi intrigante que terrifiante. Télécharger Little Nightmares à 4,99 €

Four Last Things (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.1, VO, 622 Mo, iOS 8.0, Akupara Games) passe de 3,99 € à 1,99 €. Four Last Things est un point-and-click d’aventure complètement déjanté et hilarant, réalisé entièrement à partir de tableaux de la Renaissance. Vous incarnez un idiot absolu en quête d’absolution : pillez des poètes, négociez avec des évêques, chantez pour des simplets, participez à des concours de tartes… le tout dans un univers absurde mélangeant humour Monty Python et art flamand du XVIe siècle. Jeu bourré de puzzles logiques et accessibles, d’un monde très interactif, de musique classique et de moments à la fois idiots et étonnamment profonds. Très drôle et original ! Télécharger Four Last Things à 1,99 €

Slayaway Camp (Jeu, Casse-tête / Stratégie, iPhone / iPad, v4.33, VO, 250 Mo, iOS 13.0, Blue Wizard Digital LP) passe de 2,99 € à 0,99 €. Slayaway Camp est un jeu de puzzle addictif et hilarant où vous incarnez Face de Crâne, un adorable tueur psychopathe, et devez massacrer tous les animateurs d’un camp d’été dans des centaines de niveaux diaboliquement bien pensés. Hommage comique et sanglant aux films d’horreur des années 80, il propose des graphismes mignons en voxel, des pièges tordus, des « packs gore » spectaculaires, des tueurs déblocables et une bande-son hair-metal ultra-rétro. Drôle, original et prenant, c’est un excellent jeu de réflexion noir et fun ! Télécharger Slayaway Camp à 0,99 €

Wreckfest (Jeu, Course / Action, iPhone / iPad, v1.0.116, VO, 1 Go, iOS 14.0, HandyGames) passe de 9,99 € à 2,99 €. L'un de nos plus gros coups de coeur de l'année 2022 est en encore promo ! Enfin un véritable jeu de course délirant et magnifique sur iPhone, iPad et Apple TV. Regardez le trailer vidéo de Wreckfest mobile : Faites chauffer la gomme et froissez de la tôle dans Wreckfest mobile. Si vous êtes nostalgique de feu Destruction Derby sur PS1, alors vous pouvez foncer sur ce nouveau jeu qui a connu un grand succès sur PS4 et PS5 notamment. Un moteur graphique de grande qualité, une bande-son accrocheuse, des courses variées, une tonne de voitures, de la personnalisation utile et des adversaires prêts à tout, même à plier leur bolide. Télécharger Wreckfest à 2,99 €

Zoeti (Jeu, Cartes / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0, VO, 1 Go, iOS 12.0, Akupara Games) passe de 8,99 € à 5,99 €. Dans ce jeu "Zoeti", vous incarnez un héros Astrâme chargé de défendre des terres autrefois paisibles, désormais envahies par des monstres nés du sang d'un dieu mort. Le jeu combine stratégie et cartes, où vous utilisez des combinaisons de poker pour activer des compétences d'attaque et de défense contre vos ennemis. À mesure que vous progressez, vous pouvez renforcer vos compétences et améliorer vos capacités grâce aux batailles et à l'exploration. Une belle réalisation pour un jeu qui devrait passionner les fans de RPG stratégique ! Télécharger Zoeti à 5,99 €