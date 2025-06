Roterra 6 : le chapitre final du casse-tête prend date sur App Store

La série Roterra se distingue dans l’univers du jeu mobile, délaissant les visuels tape-à-l’œil et les mécaniques effrénées pour une atmosphère onirique et des polygones simples et anguleux. Pour les amateurs de casse-têtes à la Monument Valley, Roterra 6 – Royal Adventure, prévu pour décembre 2025, s’annonce comme une conclusion mémorable à cette série. Avec plus de 100 niveaux de puzzles jouant sur les perspectives, il promet de finir en apothéose.

Le dernier chapitre

Présenté comme la grande finale de la série Roterra (pour l’instant), Roterra 6 explore en profondeur son récit. Les joueurs découvriront les origines de la magie d’Angelica et Orlando, l’identité du mystérieux sorcier et l’histoire riche du monde enchanté de Roterra. L’aventure se déroule à travers des décors variés, des forêts paisibles aux grottes inquiétantes en passant par des déserts somptueux, et s’achève avec une nouvelle fonctionnalité : un cube géant qui lie toute l’expérience.

Une question de perspective

Roterra 6 plonge les joueurs dans un univers fantastique où la gravité est facultative et le sol se transforme à chaque mouvement. Faites glisser et pivoter des cubes pour guider la princesse Angelica et ses compagnons à travers des labyrinthes anguleux remplis de blocs cachés, de gemmes échangeant les chemins et d’interrupteurs inattendus. Un nouveau monde sous-marin et un mystérieux « cube fantôme » ajoutent des dimensions inédites aux mécaniques emblématiques de changement de perspective. Parfois, un simple changement de point de vue révèle que le voyage lui-même est la véritable destination.



Visionnez la bande-annonce officielle :

Un hommage aux classiques du genre

À l’occasion du sixième anniversaire du premier Roterra, ce chapitre conserve le charme rétro de la série tout en introduisant des graphismes modernisés et des puzzles innovants. C’est une ode aux joueurs qui privilégient les défis réfléchis et axés sur la perspective aux tendances modernes plus immédiates et clinquantes.

Êtes-vous prêt à relever le défi et à découvrir où vous mènera ce dernier voyage dans l’univers de Roterra ? Si vous faites partie des fans, vous pouvez vous préinscrire sur l’App Store iOS pour bénéficier d’un prix réduit au lancement, une occasion idéale pour se plonger dans l’aventure. Sinon, mesurez-vous à Roterra 5 et Roterra 4.



Rendez-vous le 2 décembre 2025.

Télécharger le jeu Roterra 6 - Aventure royale