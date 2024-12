Sorties jeux : Pine: Le temps du deuil, Zen Pinball World, Roterra et Blade of God X: Orisols

Aujourd'hui, 6 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store et notamment Pine: Le temps du deuil, Zen Pinball World, Roterra et Blade of God X: Orisols.



Chaque semaine, un peu comme les films au cinéma, vous retrouvez chez iPhoneSoft les sorties jeux pour iPhone et iPad depuis des années. Depuis le départ de nos amis de TouchArcade, vous ne trouverez les nouveautés que sur iSoft !

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Pine: Le temps du deuil (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.4, 1,1 Go, iOS 17.0, Fellow Traveller) Pine est une nouvelle interactive sans paroles, conçue pour une session de jeu continue, avec une narration portée par la musique et des animations dessinées à la main. Elle suit un bûcheron en deuil, vivant seul dans sa clairière, s'efforçant de surmonter la perte de sa femme à travers ses tâches quotidiennes et les souvenirs heureux. Le jeu intègre des casse-tête et mini-jeux représentant ces souvenirs, tandis que les activités quotidiennes reflètent son processus de deuil. Pine est une expérience narrative où l'art méticuleux et l'ambiance sonore créent une histoire émouvante et touchante.



Vu sur Switch et Steam. Télécharger le jeu gratuit Pine: Le temps du deuil

Zen Pinball World (Jeu, Simulation, v1.0.1, 935 Mo, iOS 16.0) Zen Pinball World, le nouveau jeu de flipper gratuit de Zen Studios, reprend de nombreux univers connus comme les plateaux de Williams, Star Trek ou de The Addams Family. Comme à chaque fois, les amateurs de ce genre inimitable peuvent profiter d'une physique de flipper ultra-réaliste avec des graphismes 3D de haute volée.



Les tables sont nombreuses, mais souvent payantes en in-app. Sinon, il faut se coltiner la publicité. A vous de voir. Télécharger le jeu gratuit Zen Pinball World

Roterra (Jeu, v1.0, 269 Mo, iOS 12.0, Dig-It Games) Célébrez le 5e anniversaire de Roterra avec une édition spéciale gratuite pleine de nouveaux puzzles et de défis. Guidez Angelica et ses compagnons à travers des labyrinthes en blocs où la gravité est flexible, offrant une perspective unique sur chaque énigme. Pour ceux qui ne sont pas familiers, Roterra est une série de jeux de réflexion basés sur des labyrinthes dans lesquels vous faites pivoter, retourner et manipuler des blocs pour permettre à un roi (ou une reine) de naviguer dans des niveaux de plus en plus complexes. Télécharger le jeu gratuit Roterra

Cognido (Jeu, iPhone, v1.2.7, 27 Mo, iOS 17.0, David Schreiber) Développé par l'étudiant David Schreiber, Cognido est un jeu d'entraînement cérébral multijoueur avec des parties rapides, cumulant 40 000 téléchargements. Il fait écho au charme des entraîneurs cérébraux classiques avec sa propre mascotte, Nido, et propose à la fois un essai gratuit et des options d'abonnement premium. Télécharger le jeu gratuit Cognido









Cube Knights (Jeu, Action / Jeux de rôle, iPhone, v1.0, 297 Mo, iOS 13.0, IKINA GAMES) Devenez un des légendaires Chevaliers de la Table Ronde et partez en quête du Saint Graal dans ce jeu clairement inspiré par Minecraft. Choisissez parmi diverses classes de héros comme le lancier, l'archer, le chevalier, la fée ou la sorcière. Affrontez des vagues d'ennemis dans divers modes de jeu, notamment le mode survie de Cube Knight, où vos compétences évoluent à chaque combat pour une expérience renouvelée. Chaque héros possède des artefacts uniques comme l'Excalibur d'Arthur ou l'Arondight de Lancelot, et des compétences spéciales, comme la charge de la Lame Sacrée, pour combattre dans un royaume en pleine croissance. Télécharger le jeu gratuit Cube Knights