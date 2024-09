C'est la fin pour le site TouchArcade spécialisé sur les jeux mobiles

Après plus de 16 ans d'existence, TouchArcade ferme officiellement ses portes en raison de difficultés financières persistantes. Le site, qui se débat depuis des années avec des problèmes d'argent, a refusé d'utiliser des publicités intrusives et des parrainages douteux, qui sont malheureusement ce qui génère des revenus sur l'internet aujourd'hui.



Malgré ces difficultés, TouchArcade a continué à fournir du contenu à des millions de personnes pendant des années. Mais cela ne pouvait plus durer. Un coup dur pour nos amis Shaun Musgrave et Mikhail Madnani, qui cherchent désormais de nouvelles opportunités.

Encore un site "Apple" qui ferme

Lancé la même année que votre site préféré, TouchArcade était une référence anglophone avec de nombreuses informations et interviews exclusives à propos des meilleurs jeux mobiles. Contrairement à iSoft, qui aime les jeux vidéo mais aussi l'actualité Apple en général, TouchArcade ne traitait que des jeux vidéos mobiles, élargissant assez récemment son périmètre aux titres de Nintendo Switch et Steam Deck.

Bien que le site web ne soit plus mis à jour régulièrement, tous les contenus publiés précédemment, dont plus de 33 000 articles et 4 000 critiques de jeux, resteront en ligne à titre de référence. TouchArcade espère également maintenir en vie son podcast de longue date, « The TouchArcade Show ». L'équipe envisage de modifier le soutien de Patreon pour se concentrer sur le podcast et sur des articles spéciaux occasionnels ou des critiques de jeux. En clair, les deux compères le feront uniquement sur leur temps libre.



Le message émouvant de Jared Nelson :

En outre, en tant qu'homme ayant une femme et deux jeunes enfants, une hypothèque et toutes les autres choses amusantes pour adultes, c'est la fin de mon gagne-pain, et bien qu'ils soient « freelances » au sens technique du terme, cela est vrai pour les deux autres personnes qui ont été le cœur battant de TouchArcade, Shaun Musgrave et Mikhail Madnani. Ce qui m'amène au point suivant...

TouchArcade n'est pas le premier à mettre la clé sous la porte. Dans l'univers Apple, nombreux sont les sites qui ont fermé, comme MacPlus, iPodTouchIsAPro, MacNN, The Unofficial Apple Weblog (TUAW), MacUser et autre Macworld UK.



Pour la petite histoire, TouchArcade a été fondé par Arnold Kim et Blake Patterson, avec Eli Hodapp comme premier employé à temps plein et futur rédacteur en chef. Le site a accueilli des dizaines de contributeurs au fil des ans, mais les bloqueurs de publicité auront eu raison de l'une des meilleures adresses du genre.



Que les joueurs francophones se rassurent, iPhoneSoft - son app iSoft - continuera de vous faire découvrir les nouveautés de l'App Store et du Play Store, comme c'est le cas depuis 2008. Et oui, dès le départ, notre objectif était de partager notre passion des applications et des jeux mobiles. Malgré les difficultés, nous sommes toujours là.