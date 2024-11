EA va fermer neuf jeux mobiles dont Simpsons Tapped Out et Blood & Glory

Après avoir annoncé la fin de The Simpsons: Tapped Out (nommé Springfield en France), un jeu de construction de ville très populaire, EA s'apprête également à décapiter d'autres jeux mobiles anciens, souvent moins connus. Au total, Electronic Arts a listé neuf jeux qui fermeront leurs portes début 2025.

EA fait le ménage

EA avait déjà annoncé que The Simpsons serait fermé le 24 janvier 2025, et que le jeu avait été retiré des plateformes le 31 octobre 2024. De plus, Rory McIlroy PGA Tour sera mis hors ligne le 16 janvier 2025, rendant toutes ses fonctionnalités en ligne indisponibles. Ces deux titres seront donc rejoints au cimetière par sept autres jeux mobiles.

Voici la liste complète des jeux EA selon nos amis de GameRant :

Rory McIlroy PGA Tour - 16 janvier 2025

The Simpsons: Tapped Out - 24 janvier 2025

Blood & Glory: Immortals (sur Apple et Google) - 29 janvier 2025

Contract Killer: Sniper - 29 janvier 2025

Deer Hunter Classic - 29 janvier 2025

Dino Hunter: Deadly Shores - 29 janvier 2025

Eternity Warriors 4 - 29 janvier 2025

Frontline Commando 2 - 29 janvier 2025

Frontline Commando: D-Day - 29 janvier 2025

Bien que ces sept jeux n’aient pas la même popularité que The Simpsons: Tapped Out, les fans de ces licences ne sont certainement pas heureux de cette nouvelle. Mais il faut comprendre que le studio américain paye des serveurs et des développeurs pour maintenir les différents jeux sur les plateformes, notamment pour des raisons de compatibilité avec les appareils et les systèmes d'exploitation d'Apple et de Google.

Le mobile n'est pas le seul concerné, puisqu'EA a également prévu de fermer prochainement des titres comme FIFA 22, qui sera mis hors ligne le 4 novembre, et Battlefield 3 le 7 novembre. Le même jour, les versions PS3 et Xbox 360 de Battlefield 4, Battlefield: Hardline et NBA Live 18 seront également fermées.