Pixel Starships 2 fait son apparition sur iOS et Android

Préparez-vous à vivre une aventure interstellaire épique avec Pixel Starships 2, la suite du célèbre jeu de stratégie de science-fiction de Savy Soda sorti en 2016 ! Repensé avec des graphismes 2.5D de bien meilleure facture, mêlant le charme rétro des pixels à des environnements 3D modernes, ce jeu propulse la gestion de vaisseaux spatiaux et la stratégie en temps réel vers de nouveaux sommets. Que vous soyez un vétéran du jeu original ou un nouveau venu dans la galaxie, Pixel Starships 2 offre une expérience immersive aux possibilités infinies.

Découvrez Pixel Starships 2

Le jeu Pixel Starships original a eu du mal à s'imposer, plutôt perçu comme un RTS (jeu stratégie temps réel) inspiré par FTL. Mais avec le temps, et la persévérance des développeurs, il a conquis un public avide de gestion SF. Il a obtenu une note de 4,7/5 avec des milliers d'avis.



Dans Pixel Starships 2, vous êtes le cerveau qui doit gérer son propre vaisseau spatial. Concevez chaque détail, de la disposition des modules avancés à l’équipage que vous recrutez pour donner vie à votre vision, essayez de penser à tout pour survivre dans l'immensité de la galaxie.

Pour cela, il vous faudra diriger votre bâtiment à travers des combats spatiaux intenses et tactiques, explorer un univers dynamique généré de manière procédurale et forger des alliances avec des joueurs du monde entier.

Une sortie en août

Avec des mécaniques de plus en plus complexes, PS 2 a de quoi séduire les amateurs de stratégie spatiale. Les précommandes sont ouvertes sur iOS et Android (Play Store), n'hésitez pas. Sortie prévue le 28 août.

Télécharger le jeu Pixel Starships 2