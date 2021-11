FINAL FANTASY V Pixel Remaster est de sortie sur iOS, Android et PC

Hier à 16:10

Alban Martin

À la fin du mois dernier, Square Enix avait finalement révélé la date de sortie de Final Fantasy V en version Pixel Remaster. Si vous n'avez pas suivi, le trio de Final Fantasy, Final Fantasy II et Final Fantasy III est arrivé en version Pixel Remaster il y a quelques semaines, et il n'a pas fallu attendre longtemps avant de voir Final Fantasy IV sur mobile et PC.



FINAL FANTASY V en version classique

Final Fantasy V Pixel Remaster est déployé dans le monde entier sur iOS, avec des graphismes 2D et un gameplay classiques mais retravaillés pour être parfaitement adaptés aux nouveaux appareils. Les versions Android et Steam devraient arriver dans quelques heures. Comme pour les versions précédentes de la série Pixel Remaster, Final Fantasy V comprend également les améliorations de l'interface utilisateur, l'option de bataille automatique, un bande-son réorganisée jour.



Regardez le trailer de Final Fantasy V Pixel Remaster ci-dessous :

Le roi de Tycoon a ressenti une perturbation dans le vent. Lorsque les cristaux qui assurent l'équilibre du monde sont en péril, le roi vole à leur secours... mais disparaît. Ailleurs, un jeune homme et son chocobo sont attirés vers des amis qui changeront leur destinée.

Comme tout bon RPG japonais, FINAL FANTASY V inclut une vaste gamme de classes à essayer et un système de compétences original vous permettant de combiner les compétences afin de faire progresser vos héros, gagner des combats et avancer dans une aventure de longue haleine.

Graphismes pixels en 2D intégralement refaits, y compris les modèles de personnages emblématiques conçus par Kazuko Shibuya, l'artiste d'origine et collaborateur actuel.

Magnifique bande originale réarrangée dans le respect du style de FINAL FANTASY sous la supervision du compositeur original Nobuo Uematsu.

Gameplay amélioré proposant des commandes tactiles, une interface modernisée, des options de combat automatique et plus !

Plongez-vous dans le monde du jeu avec des suppléments comme le bestiaire, la galerie d'illustrations et le lecteur de musique.



Cette remastérisation est basée sur la version originale de FINAL FANTASY 5 parue en 1992. Ses fonctionnalités et/ou son contenu peuvent différer des précédentes rééditions du jeu. A réserver aux fans de RPG rétro.



Le jeu nécessite iOS 13.0 minimum sur iPhone 7 Plus, iPad (7e génération), iPad Air (3e génération), iPad mini (5e génération) ou modèles ultérieurs.

Télécharger FINAL FANTASY V à 17,99 €