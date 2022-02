Le RPG Final Fantasy VI Pixel Remaster est dispo sur iOS et Android

Comme prévu fin 2021, Square Enix lance le dernier opus de la série Final Fantasy Pixel Remaster. Il s'agit ni plus ni moins de Final Fantasy VI Pixel Remaster qui avait été légèrement décalé par les développeurs afin de peaufiner un jeu très attendu par les fans de RPG.

FINAL FANTASY 6 est de sortie sur mobile

Si vous n'avez pas suivi la série Pixel Remaster jusqu'à présent, ces versions comprennent des améliorations de l'interface utilisateur, des options de combat automatique, une bande-son réarrangée et une mise à jour du pixel art, le tout en restant fidèle aux originaux. Square Enix avait déjà sorti plusieurs titres sur App Store auparavant, mais souvent en réécrits 3D et donc, différents.

La version originale de FINAL FANTASY VI parue initialement en 1994 est donc de retour, remodelée en 2D pour revivre une histoire indémodable à travers de charmants graphismes rétro.

La guerre de la magie a fait disparaître la magie du monde. Mille ans plus tard, l'Humanité fonctionne avec des machines... jusqu'à ce qu'une jeune femme dotée d'étranges pouvoirs n'entre en scène. Le système de magilithes permet aux joueurs de choisir quel sorts, compétences et invocations les membres de l'équipe apprennent. Tous les personnages jouables ont leurs propres histoire, objectifs et destinée. Explorez leurs destins inextricablement liés dans ce mélodrame percutant.

Voici les informations clés de FF6 PR :

Graphismes pixels en 2D intégralement refaits, y compris les modèles de personnages emblématiques conçus par Kazuko Shibuya, l'artiste d'origine et collaborateur actuel.

Magnifique bande originale réarrangée dans le respect du style de FINAL FANTASY sous la supervision du compositeur original Nobuo Uematsu.

Gameplay amélioré proposant des commandes tactiles, une interface modernisée, des options de combat automatique et plus !

Immergez-vous dans le monde du jeu avec des suppléments comme le bestiaire, la galerie d'illustrations et le lecteur de musique.



Final Fantasy VI Pixel Remaster est proposé au prix de 17,99 € pour iOS et Android (via le Play Store) lors de son lancement dans le monde entier. La version PC a droit à une petite promotion de -20 %, comme ce fût le cas pour les autres jeux.



Avant de vous lancer dans Final Fantasy 6 Pixel Remaster, vous pouvez vous procurer les jeux précédents sur iOS, Android et Steam. On parle évidemment de Final Fantasy, Final Fantasy II, Final Fantasy III, Final Fantasy IV, et Final Fantasy V.



Que pensez-vous de la série Pixel Remaster ?

PS : Nécessite iOS 13.0 ou version ultérieure. iPhone 7 Plus, iPad (7e génération), iPad Air (3e génération), iPad mini (5e génération) ou modèles ultérieurs.

Télécharger le jeu FINAL FANTASY VI