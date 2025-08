Tong : le jeu gratuit multijoueur déjanté qui délie les langues

Tong, qui signifie langue en français et anciennement connu sous le nom de Tong : Food Fight, est désormais disponible sur mobile, offrant l'expérience multijoueur déjantée et quelque peu répugnante qui peu en faire un HIT. Développé par Miracle Tea Studios, ce jeu PvP décalé débarque avec son charme irrévérencieux et ses combats de langues, le tout gratuitement.

Tong a été inspiré par Pong

Se déroulant dans les « fast-foods les plus grotesques de la ville », Tong reprend le principe d'un certain Pong, celui qui est considéré comme le premier grand jeu vidéo paru en 1972.



Dans Tong, les joueurs se servent de leur langue pour faire rebondir des aliments de fast-food envoyés sur une table tout en esquivant les différents obstacles parsemés par leurs adversaires. C'est un affrontement chaotique en un contre un, mêlant stratégie et absurdité, chaque joueur faisant de sa "langue" une arme par destination. Vous n'avez rien compris ? Visionnez la vidéo de présentation officielle :

Chaos personnalisable et flair compétitif

Chaque langue dans Tong est unique, grâce à une large gamme d'options cosmétiques pour personnaliser votre "combattant" et vous démarquer sur la table. Au-delà des langues, les joueurs peuvent semer le chaos avec des objets comme des jets de ketchup, des tasses à café ou des modifications d'arrière-plan, garantissant un intérêt renouvelé à chaque partie.



Le mélange parfait entre accessibilité, compétition et humour, pour des combats ridiculement amusant mais un brin tactiques.

Un jeu gratuit

Disponible gratuitement dès maintenant sur iOS (App Store) et Android (Play Store), Tong est un petit coup de coeur, qui tombe à pic pour jouer en famille ou entre amis cet été.

