Le déjanté Dumb Ways to Die 4 est disponible sur iOS et Android !

Un mois et demi après avoir lancé les précommandes sur mobile, le déjanté Dumb Ways to Die fête dignement les dix ans de la licence avec l'épisode 4. Récemment relancé grâce à TikTok, Dumb Ways to Die a plus d'un tour dans son sac pour vous rendre accroc sur iOS et Android.

Dumb Ways to Die 4 est de retour !

L'hilarant best-seller de l'App Store et sensation virale de TikTok, Dumb Ways to Die, est de retour !



Dumb Ways to Die 4 vous offre encore plus de ce que vous aimez : des mini-jeux passionnants et stimulants, de nouvelles zones à explorer, tous vos haricots préférés à sauver - et bien plus encore !

Pour commencer, regardez le trailer de Dumb Ways to Die 4 :

Comme dans les opus précédents, le but du jeu dans Dumb Ways to Die 4 est simple : survivre le plus longtemps possible. Vous vous en doutez, rien n'est moins simple puisque les nombreux mini-jeux seront remplis de pièges et d'obstacles ultra dangereux. Chaque faux pas offrira à votre héros une mort aussi loufoque que certaine. Si vous accrochez au principe, la tonne de niveaux, les différents univers et les nombreuses mécaniques sauront vous combler. Taper, glisser, secouer, dessiner et plus encore dans le tout dernier jeu de Metro Trains Melbourne.



Absurde, imprévisible et hilarant, ce nouvel épisode propose également quelques améliorations à acheter, soit en jouant, soit en payant via des achats intégrés. À noter que les protagonistes ont tous leurs aptitudes propres.



En bref, si vous cherchiez un jeu drôle, accessible et diablement addictif, téléchargez de suite Dumb Ways To Die 4. Encore une fois, vous êtes les premiers au courant, personne n'en a encore parlé !

Télécharger le jeu gratuit Dumb Ways to Die 4