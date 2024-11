Snaky Cat dépasse le million de précommandes sur iOS et Android

1 com

Les gars de Appxplore (iCandy) ont annoncé avoir passé une étape importante pour Snaky Cat, leur prochain jeu mobile. Ce titre multijoueur a dépassé le million de pré-inscriptions sur les plateformes iOS et Android, démontrant l'intérêt certain suscité par ce concept proche du célèbre serpent de Nokia.

Découvrez Snaky Cat

Pour célébrer l'évènement, les développeurs ont publié une bande-annonce teaser mettant en scène la transformation fantaisiste d'un chaton après la consommation d'un donut, de quoi esquisser l'esprit ludique et compétitif du jeu.



Dans Snaky Cat, les joueurs dirigent leur petite boule de poils pour collecter des friandises, augmenter sa taille et grimper dans les classements, rappelant le jeu classique Snake, mais avec la touche supplémentaire de l'interaction multijoueur. Certains y verront un concurrent sérieux à agar.io.



L'engouement est du à un gameplay simple mais addictif, ainsi qu'à une réalisation de grande qualité. Les développeurs ont particulièrement soigné l'enrobage, avec de jolies animations et un univers qui parlera à tous. Mieux, le côté "duel" renforce l'attrait, comme en témoignent les utilisateurs Android de régions spécifiques qui ont eu la chance de plonger dans la phase d'accès anticipé de Snaky Cat sur Google Play depuis le 18 septembre.



Voici les caractéristiques principales du jeu :

: Affrontez d'autres chatons dans une royale bataille pour dominer les classements. Devenez le chat le plus long et écrasez vos adversaires comme des vers ! Personnalisez votre chat : Choisissez votre style parmi plus de 50 chats à collectionner. Exprimez-vous avec des looks loufoques, drôles, branchés ou élégants, et n'oubliez pas les accessoires pour parfaire votre style !

: Distribuez des friandises à votre chat pour booster ses capacités lors des prochains rounds. Plus de 30 friandises savoureuses à déguster. Améliorations Permanentes : Utilisez vos gains pour débloquer des améliorations de compétences permanentes. Miaou !

Un accès anticipé étendu avant la sortie

Suite au succès des précommandes, l'accès anticipé a désormais été étendu à 48 autres pays, dont le Mexique, le Portugal, la Grèce et une grande partie de l'Afrique (à l'exception de l'Algérie et de l'Égypte).



Si vous n'avez pas obtenu d'accès anticipé, vous pouvez toujours vous préinscrire sur le site de Appxplore pour avoir la chance de remporter des récompenses de lancement exclusives. En atteignant 500 000 préinscriptions, les joueurs ont déjà débloqué un chat légendaire, ainsi que 2 000 rubis et 30 jetons.



La sortie officielle est prévue pour le 14 janvier 2025.

Télécharger le jeu Snaky Cat