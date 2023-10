Call of Duty Warzone Mobile dépasse les 45 millions de précommandes !

C'est l'un des jeux les plus attendus sur mobile. Annoncé depuis plus d'un an, Call of Duty Warzone Mobile vient de dépasser les 45 millions de préinscriptions, bien avant son lancement désormais positionné au printemps 2024.



Dans le cadre de son 20e anniversaire, l'équipe de Call of Duty a rédigé un billet de blog soulignant le succès de la franchise d'Activision Blizzard, avec ce chiffre impressionnant concernant Warzone Mobile.

Un titre historique arrive sur mobile !

Au printemps 2024, préparez-vous à rejoindre les 45 millions de fans qui ont déjà préenregistré Call of Duty : Warzone Mobile et préparez votre escouade à se lancer dans deux cartes Battle Royale minutieusement recréées...

Call of Duty : Warzone Mobile est le spin-off mobile du Battle Royale à succès que l'on trouve sur PC et consoles. La version 1 de Warzone ayant récemment disparu, Call of Duty : Warzone Mobile offre aux joueurs le moyen de prolonger le plaisir. L'équipe confirme que Verdansk et Rebirth Island, deux cartes emblématiques, seront disponibles au lancement.

Le studio assure que l'authenticité de Warzone a été conservée, moyennant quelques ajustements pour s'adapter au mieux aux plateformes mobiles. On retrouve des parties avec 120 joueurs qui s'écharperont jusqu'au dernier. À l'instar du jeu Warzone original, la carte sera assiégée par un cercle de plus en plus étroit, ce qui obligera les joueurs à se retrouver sur un champ de bataille plus confiné. Le jeu proposera également un certain nombre d'armes familières.



Mieux, Call of Duty : Warzone Mobile partagera la progression et l'intégration du Battle Pass avec Modern Warfare 3 et Call of Duty : Warzone 2.0. Si la progression croisée est activée, le niveau et l'XP du joueur seront reportés et reflétés entre le jeu principal sur console et PC et Call of Duty : Warzone Mobile.

Call of Duty : Warzone Mobile est développé par Digital Legends Entertainment, avec le soutien de Beenox, Demonware et Activision Shanghai. Call of Duty Warzone Mobile avait été annoncé en 2022, avant d'ouvrir ses précommandes en début d'année. Reste qu'il faudra patienter jusq'au printemps 2024.



Avec Resident Evil Village, Death Stranding et COD Warzone, le catalogue de jeux sur iPhone est de plus en plus qualitatif. On est loin des seuls Candy Crush et Angry Birds !

Télécharger le jeu Call of Duty®: Warzone™ Mobile