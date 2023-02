Début des précommandes iOS pour Call of Duty Warzone Mobile (iPhone X non compatible)

L'App Store promeut ce mardi le très attendu "Call of Duty : Warzone Mobile" d'Activision, avant sa sortie sur iPhone et iPad qui aura lieu en mai prochain.



Affiché sur l'accueil du magasin et à la rubrique "précommandes", "Call of Duty : Warzone Mobile" est une version du célèbre jeu de tir du même nom sur console et PC, mais adaptée aux écrans tactiles. Après Android en septembre 2022, c'est autour d'iOS et d'iPadOS de pouvoir le précommander.

Call of Duty Warzone Mobile bientôt chez Apple

La nouvelle vidéo de COD Warzone Mobile :

Le jeu a été présenté en septembre, avant d'être mis à disposition dans le cadre d'un pré-lancement en Australie en novembre. Mais dans moins de trois mois, il sera accessible à tous.



Comme dans la version originale, les joueurs s'unissent pour livrer des batailles sur une vaste carte, mais ici légèrement rétrécie. Pour rester vivant, il faudra évidemment collecter des armes et tuer ses adversaires, le tout par équipe. La carte Verdansk de la version complète est utilisée pour le portage mobile, ce qui donne aux joueurs une longueur d'avance pour apprendre où ils peuvent se cacher, attaquer, etc.



Alors que le nombre normal de joueurs est de 100 personnes dans ce Battle Royale, l'édition mobile porte ce nombre à 120 joueurs. Les mécanismes et l'interface du jeu sont également personnalisables, de sorte que vous pouvez disposer les commandes comme vous l'entendez, ainsi que certaines actions comme le "slide". Les manettes seront évidemment compatibles.

Tout au long du jeu, les joueurs gagnent de l'XP pour obtenir des bonus, comme des améliorations d'armes pour l'armurier, avec une progression et des chargements partagés sur les autres plateformes. Les listes d'amis sont également partagées, ce qui permet de se regrouper et de jouer plus rapidement.



Un système de Battle Pass payant sera également disponible, offrant plus d'avantages aux joueurs qui montent en niveau par rapport à la version gratuite.

Les joueurs qui précommandent le jeu gratuit avant sa sortie recevront des bonus, notamment le M4 - Archidémon, le X12 - Prince des enfers, Ghost - Condamné et encore plus de contenu en jeu.

Compatibilité

Reste que COD Warzone Mobile nécessite un appareil relativement récent, une puce A12 minimum comme l'on trouve sur iPhone XS et iPhone XR. Cela élimine donc l'iPhone X et l'iPhone 8, dommage ! Il faudra également iOS 15 minimum.

Date de sortie

Comme souvent, il est un peu difficile de vous donner une date exacte pour le début de la Warzone : Mobile débutera, Activision parlant d'une sortie en 2023. Les pré-enregistrements pour la version Android sont maintenant en ligne sur le Google Play Store avec plusieurs niveaux de récompenses à débloquer en fonction du nombre de joueurs, y compris une ~récompense mystère~ pour avoir atteint la barre des 25 millions.

Qui a hâte de pouvoir jouer à Warzone sur iPhone, iPad ou Android ?

